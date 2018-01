El Hadj Hamidou Kassé alerte : ``Les médias doivent s’adapter ou disparaître``

S’adapter ou disparaitre ! C’est ce que recommande le Ministre et charge de la communication du Président de la République, El Hadji Hamidou Kassé aux médias classiques, face à l’émergence de l’internet et des réseaux sociaux. Il a sonné l’alerte à l’occasion du 9eme anniversaire de Rewmi Quotidien, coïncidant avec la cérémonie de distinction de l’homme de l’année 2017.



Internet va-t-il sonner le glas des médias traditionnels ? En tout cas, l’environnement hautement concurrentiel de l’espace médiatique menace les médias traditionnels, avec aux premières loges la presse écrite, précisément les réseaux sociaux qui fournissent une gamme multiforme et attrayante d’information directement disponible. Si l’on se fie aux propos d’El Hadji Hamidou Kassé, le chargé de la communication du Président de la République, les médias classiques sont dans un contexte tout à fait nouveau parce qu’il y a une révolution qui n’a jamais existé dans l’histoire de la communication. « En moins de dix ans dans notre pays, les sources et supports d’information se sont multipliés et diversifiés au point qu’on peut ne pas lire les journaux pour s’informer. Chaque citoyen est devenu informateur », a-t-il dit. M. Kassé fait allusion à Whatsapp qui peut remplacer tous les supports médiatiques. Ce « nouveau média » n’est pas seulement pour les intellectuels, mais est utilisé pour la convivialité et la facilite de l’application par l’ensemble de la population. De ce fait, dira M. Kassé, les médias classiques sont fatalement vouées à l’affaiblissement et à la perte face aux nouveaux médias individualises. Donc, il faut s’adapter ou périr. « Ce n’est pas à l’Etat de sauver les médias. Ce qui va les préserver, ce sont des projets d’entreprises qui obéissent aux nouvelles contraintes de la modernité dans le domaine de la communication », a-t-il recommandé.

‘’Le Meds est parti d’Association à d’Institution’’



Par ailleurs le ministre et responsable de la communication du Palais est revenu sur l’existence du Meds. ‘’D’association, le Meds est passé à d’Institution’’, a souligné El Hadji Hamidou Kassé, rappelant que le Meds s’est donné pour mission essentielle d’œuvrer à la création de richesses à travers la production de biens et de services et de faire de nos Entreprises des moteurs de l’économie nationale. Aux jeunes, il les exhorte à s’inspirer du président du Meds Mbagnick Diop en s’armant de patience. ‘’Le monde ne s’est pas fait en un jour’’, dira-t-il, non sans conseiller les jeunes de monter en compétences.



ZACHARI BADJI