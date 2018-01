Assises Citoyennes HLM – Les entités face à la presse ce mardi pour…

Le Maire Ababacar Sedikh Seck et Ousmane Touré, président de Dynamique Convergence en Liens pour l’Implication Citoyenne de la commune des Hlm (DCLIC/HLM) organisent une conférence de presse ce mardi 16 janvier à 16h à la Mairie des HLM.



Ceci, pour baliser et tracer les contours des Assises Citoyennes de la commune des HLM qui se dérouleront les 20 et 21 janvier prochains à l’Ecole primaire Aynina Fall des HLM.