MATAM : L’union régionale du PS investit Khalifa SALL candidat à la présidentielle de 2019

L’union régionale du Ps à Matam a fait de Khalifa Sall son candidat à la présidentielle de 2019.



Ces socialistes qui accusent Ousmane Tanor Dieng d’avoir vendu le Ps à Macky Sall annoncent la mise sur pied d’une nouvelle formation politique pour appuyer la candidature de Khalifa Sall.



Correspondance : Le meeting organisé en grandes pompes dans la commune de Nabadji Ciwol, par l’union régionale du Parti socialiste, a été une véritable démonstration de force pour les partisans du maire de Dakar Khalifa Sall. Présidée par Babacar Diop coordonnateur du mouvement And dollel Khalifa Sall, cette rencontre politique a vu la participation de tous les responsables, ténors politiques, militants et sympathisants venus de tous les trois départements de la région à savoir Kanel, Ranérou et Matam. Une belle occasion pour les socialistes de l’union régionale de Matam de proposer la candidature de Khalifa Sall à la prochaine élection présidentielle. A cet effet, les responsables de l’union régionale du Parti socialiste ont exhorté l’ensemble des militants à travailler dans l’unité afin de massifier davantage le parti. Ils ont par la même occasion proposée, la mise en place d’un parti politique qui pourrait avoir comme président l’actuel maire de Dakar, Khalifa Sall. Cette proposition sera soumise aux instances du mouvement And Ak Khalifa Sall. Les responsables de l’union régionale de Matam ont invité leurs camarades à investir le terrain au plan national pour la conquête de suffrages des Sénégalais.



Ce meeting a été aussi une opportunité pour Youssou Mbow, responsable de l’union régionale de Matam, et ses camarades de réitérer leur soutien à Khalifa Sall. Ces derniers ont à cet effet dénoncé l’illégalité dans laquelle s’est passée l’exclusion de cadres et de militants avérés, qui furent des fondateurs du Ps. Les socialistes de l’union régionale de Matam n’ont pas manqué de relever la volonté manifeste de Ousmane Tanor Dieng de vouloir vendre leur formation politique. Et d’ailleurs selon eux, leur exclusion du Ps est une manière d’aider Ousmane Tanor Dieng «à avoir les coudées franches pour vendre définitivement le parti». Pour les responsables de l’union régionale, la meilleure manière de gagner une bataille c’est de s’unir si non disparaître. Car, selon Youssou Mbow la logique de l’actuel président de la République Macky Sall est tout simplement de diviser pour mieux régner. Pour preuve, insiste Youssou Mbow, Macky Sall a réussi la grande prouesse de diviser toutes les formations politiques que ce soit la Ld, le Pit, le Ps ou l’Afp.



Abou KANE