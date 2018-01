Le service minimum reconduit à l’APS

Dakar - Les travailleurs de l’Agence de presse sénégalaise (APS) ont décidé de la poursuite, jusqu’à lundi prochain, de leur mot d’ordre de grève entamé la semaine dernière et consistant en un service minimum, annonce un communiqué rendu public par l’assemblée générale de la section SYNPICS de ce média public.



Ce mot d’ordre fait suite à une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour dans les locaux de l’agence, en vue de faire l’évaluation d’un mouvement entamé mercredi dernier, "pour dénoncer la situation préoccupante" de l’entreprise publique.



"La Section SYNPICS de l’Agence de Presse Sénégalaise informe que suite à la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire d’évaluation ce lundi 15 janvier dans ses locaux, il a été décidé de poursuivre le service minimum avec un maximum de trois dépêches par jour", rapporte ce communiqué.



Il ajoute qu’à l’occasion de leur AG, les travailleurs de l’APS ont également retenu de tenir un sit-in le jeudi 18 janvier, à la Maison de la presse, suivi d’un point de presse.



La section SYNPICS va dans le même temps "préparer un préavis de grève adossé à une plateforme revendicative avant de se retrouver en assemblée générale de restitution le lundi 22 janvier".



Le communiqué signale par ailleurs une correspondance reçue de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, dans laquelle celle-ci invite la section SYNPICS de l’APS à une audience de conciliation, mercredi, à 15 heures.



De même, selon une note émanant de la direction générale, les représentants des travailleurs sont conviés mardi à une rencontre au Haut conseil du dialogue social, qui a offert ’’ses services pour des échanges et recommandations’’.



