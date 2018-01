© aDakar.com par DF Ouverture à Dakar de la 2e édition du Forum Mesa Dakar, le 24 avril 2017 - La deuxième édition du Forum MESA, dédiée à la surveillance de l’environnement pour la sécurité en Afrique, s`est ouverte, ce matin à Dakar. L`évènement se tient jusqu`au 28 avril et portera sur le thème: "L’’observation de la terre au développement et à la mise en œuvre des politiques". Photo : Abdoulaye Bibi Baldé, ministre de l`environnement





Le président de l’Alliance pour la République a, dans une missive transmise par le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, appelé ce week-end les responsables ‘’apéristes’’ de Linguère à la mobilisation et à l’occupation permanente du terrain politique.



Macky Sall se prépare activement à la prochaine élection présidentielle de 2019. D’ores et déjà, le président de l’Alliance pour la République (APR) est en train de mobiliser toutes les structures de son parti, à quelques mois de cette joute électorale. Ce week-end, il a saisi les responsables ‘’apéristes’’ de Linguère d’une lettre.



Dans la missive lue par le ministre de la Communication, Abdoulaye Bibi Baldé venu assister à une réunion de coordination de la coalition Benno bokk yaakaar de ladite localité, Macky Sall félicite avant tout ses responsables des résultats obtenus aux dernières élections législatives. En outre, il les exhorte à se mobiliser, à occuper de manière permanente le terrain politique et à travailler dans l’unité, en massifiant le parti afin de remporter l’élection présidentielle de 2019 qui pointe à l’horizon.



En présence du maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye, du directeur général de la SAED, Samba Ndiobène Ka, du député Yoro Sow et d’autres responsables de la coalition BBY, Abdoulaye Bibi Baldé a invité les responsables ‘’apéristes’’ de Linguère à faire face à l’adversaire devenu plus féroce. A ses responsables, Abdoulaye Bibi Baldé dira que les réalisations du Président Macky Sall sont assez convaincantes pour lui permettre d’obtenir un deuxième mandat pour terminer les chantiers déjà entamés afin de mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence.



Pour réussir ce pari, les responsables de l’APR de Linguère comptent organiser des audiences foraines pour faire inscrire les jeunes en âge de voter en 2019 sur les listes électorales. D’ailleurs, à propos des inscriptions, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé l’ouverture de la révision des listes électorales au mois de février prochain.



MAMADOU NDIAYE (LINGUERE)