Polémique autour de la succession de Serigne Sidy Moctar à Gouye Mbind: Une cité religieuse, une famille, deux khalifes

La polémique s’est installée autour de la succession de Serigne Sidy Moctar Mbacké. Les héritiers du fondateur de Gouye Mbind Serigne Mouhamadou Lamine Bara se disputent le trône de califat de leur grand-père. Deux khalifes ont été intronisés : Serigne Abdou Coumba Souna et Serigne Moustapha Maty Lèye.



La cité religieuse de Gouye Mbind compte désormais deux khalifes. Les héritiers de Serigne Mouhamadou Lamine Bara ne parlent pas le même langage, à propos de la succession de Serigne Sidy Moctar Mbacké à la tête de leur grande famille. Le septième Khalife général des Mourides, rappelé à Dieu mardi dernier, représentait également son père, Serigne Mouhamadou Lamine Bara (1990-2017). Du coup, il doit être remplacé dans ces deux fonctions. La désignation de son successeur à la tête de la communauté mouride a été faite sans difficulté. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a été accepté à l’unanimité par tous les fidèles et dignitaires.



Mais, au califat de Gouye Mbind, le remplacement du défunt khalife tarde à se réaliser. Les héritiers de Serigne Bara ont soulevé la polémique, avant-hier, dans la cité religieuse de leur grand-père. Dans un premier temps, c’est Serigne Cheikh Thioro qui a intronisé le fils aîné de Serigne Sidy Moctar Mbacké, Serigne Moustapha Maty Lèye comme khalife de son père et de son grand-père, Serigne Mouhamadou Lamine Bara, devant des centaines de talibés. Il s’en explique : « Avant de quitter ce bas-monde, le khalife général des Mourides m’a recommandé de dire à toutes les familles de Serigne Bara de suivre son fils aîné comme guide de toute la communauté de Gouye Mbind. Aujourd’hui, nous avons exécuté sa recommandation. Les seize foyers de notre grand-père sont là. Ils ont tous suivi cette instruction. Une seule famille s’est opposée à cette volonté, c’est celle de Serigne Abdou Coumba Souna », ajoute-t-il.



Justement, dans cette dernière famille, on ne comprend pas que le seul fils encore vivant de Serigne Bara ne soit pas intronisé. Serigne Bass Thioro, leur porte-parole, investit Serigne Abdou Coumba Souna en se fondant sur le droit d’aînesse. « Il est le seul fils de Serigne Bara sur terre. Je dénonce la polémique que certains fidèles veulent installer dans la famille. J’ai toujours défendu la vérité. Je resterai toujours sur cette dynamique. J’invite tous les héritiers de Serigne Bara et les fidèles à suivre Serigne Abdou Mbacké. Sachez qu’il est le khalife de notre grand-père. Il est le seul fils de Serigne Bara vivant sur terre. C’est lui qui présidera d’ailleurs le Magal de Mbacké », renseigne-t-il. Avant de laisser entendre que Serigne Abdou Coumba Souna a toujours considéré Serigne Sidy Moctar comme son grand frère. « Quand Serigne Sidy Moctar a accédé au califat de Serigne Touba, Serigne Abdou Coumba Souna a fait son allégeance devant lui. Ce dernier lui a recommandé de rester encore à Daara Ji (villa situé à Khombole) où il était resté sur recommandation de Serigne Mbacké Madina », précise-t-il.



Il est conforté par Serigne Abdou Aziz, fils de Serigne Abdou Coumba Souna. Qui considère comme un paradoxe la démarche de l’autre camp. « Il est inconcevable de voir un fils installé khalife à la place de son père. Serigne Abdou Coumba Souna est l’unique fils de Serigne Bara vivant sur terre. Donc, au nom du droit d’aînesse, le califat lui revient de droit. Serigne Mountakha Mbacké connaît bien Serigne Abdou. Il ne va pas laisser passer cette forfaiture », fulmine-t-il.



Qui va présider le Magal de Mbacké Cadior ?



Toujours est-il que, après son intronisation à Gouye Mbind, Serigne Moustapha Maty Lèye est parti à Darou Khoudoss faire acte d’allégeance au khalife de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, Serigne Ahmadou Makhtar. A ce propos, Serigne Cheikh Thioro soutient que Serigne Bara Mbacké et Cheikh Mouhamadou Moustapha sont ses frères germains. C’est pourquoi le khalife de Darou Khoudoss incarne toujours le guide suprême des deux familles. « Après le rappel à Dieu de Serigne Touba, Serigne Mouhamadou Lamine Bara a fait son acte d’allégeance devant son grand frère Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. Nous sommes venus perpétuer cette tradition devant vous », a-t-il confié au guide religieux. Pour sa part, Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké a accepté la soumission de Serigne Moustapha Maty Lèye et de ses fidèles. Il les a invités à venir aujourd’hui l’accompagner pour le renouvellement de son acte d’allégeance auprès du nouveau khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Ainsi, la division risque de compromettre le Magal de Mbacké Cadior marquant la naissance de Serigne Bara Mbacké. Serigne Abdou Coumba Souna et Serigne Moustapha Maty Lèye revendiquent chacun le khalifat du fondateur de Gouye Mbind. Chacun promet de présider l’évènement le 14 février 2018.



OUMAR BAYO BA TOUBA