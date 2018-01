Génération Foot a consolidé son leadership grâce à sa victoire (2-4) contre Guédiawaye FC. Mbour Petite Côte est devenu son dauphin après sa victoire (2-1) contre Diambars.







Génération Foot s’est maintenu à la tête du classement de Ligue 1 sénégalaise avec une bonne avance sur ses poursuivants. Grâce à sa victoire (4-2), hier, sur Guédiawaye FC, les Académiciens de Déni Birame Ndao comptent désormais 17 points, soit deux longueurs d’avance sur leur nouveau dauphin, Mbour Petite Côte (15 points). C’est Yankuba Jarju qui a permis à son équipe d’enchaîner sa seconde victoire d’affilée en réalisant un quadruplé. L’attaquant gambien occupe la première place des buteurs avec 7 réalisations, à égalité avec Thierno Thioub du Stade de Mbour.



Le retour à la compétition n’a pas été donc facile pour le GFC. Les Crabes (1 pt) restent à la dernière place, derrière Diambars (13e, 5 pts) qui a été battu (2-1) par Mbour PC à l’issue du derby de la Petite Côte, hier, au stade Caroline Faye. La dernière marche du podium est occupée par le Stade de Mbour (14 pts) qui a concédé le nul (1-1) contre Ndiambour (9e, 9 pts).



La Sonacos tombe face au Jaraaf



C’est la fin de l’invincibilité pour la Sonacos de Diourbel. Les Huiliers ont été battus (0-1), samedi, par le Jaraaf de Dakar au stade Lamine Guèye de Kaolack. Le club de la Médina (14 pts) s’est rapproché ainsi du podium en passant de la 6e à la 4e place. Quant aux Diourbellois (12 pts), ils n’ont pas suivi la cadence imposée par le leader. Ils sont relégués à la 6e position.



L’As Douanes également a été larguée par le peloton de tête. Les Gabelous ont été ralentis par la Linguère de Saint-Louis qui a arraché le nul (1-1). Les Douaniers ont ouvert la marque (17e) par Saliou Guèye. Les visiteurs ont réussi à revenir au score grâce à Pape Abdou Ndiaye (59e). Les Samba-Linguère sont passés à côté du deuxième but suite au coup-franc (75e), exécuté des 20 mètres par Moussa Dembélé, qui a heurté la barre transversale.



Le Casa Sport respire



Le Casa Sport peut pousser un ouf de soulagement. L’équipe de Ziguinchor a enregistré, hier, sa deuxième victoire en championnat (1-0) face à Niary Tally (10e, 9 pts), au stade Aline Sitoé Diatta. Le Casa remonte d’un rang (11e, 7 pts), juste devant Dakar Sacré-Cœur (12e, 5 pts). Les Académiciens ont été battus (0-2) par Teungueth FC qui se hisse à la 8e place (11 pts). Les buts des Rufisquois ont été marqués par Nfally Ndao (26e) et Aboubakrine Sall (40e).



Résultats



Samedi



Sonacos - Jaraaf 0-1



Dimanche



Dakar Sacré-Cœur - Teungueth FC 0-2



As Douanes - Linguère 1-1



Casa Sport - Niary Tally 1-0



Ndiambour - Stade de Mbour 1-1



Guédiawaye FC- Génération Foot 2-4



Mbour PC - Diambars 2-1



Ligue 2 - 8e journée



Samedi



Jamono Fatick - Yeggo 1-0



As Pikine - Etics 3-0



Dimanche



Us Gorée - Ol. Ngor 2-2



Duc - EJ Fatick 2-2



Port - Renaissance Dakar 1-0



Africa P. Foot - Ndar Guedj 3-1



Cayor Foot - Keur Madior 2-3



LOUIS GEORGES DIATTA