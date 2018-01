APR - gel des activités du président du conseil départemental de Mbour: Cheikh Issa Sall minimise

Le Directeur Général de l’Agence de Développement Municipal (ADM) ne s’émeut pas du gel des activités du président du Conseil Départemental de Mbour, Saliou Samb. Hier, à Mbour, il a battu le rappel des troupes.



L’heure n’est plus à la dispersion, ni aux querelles de positionnement ; mais plutôt au resserrement des rangs, à quelques encablures de la Présidentielle de 2019. C’est la conviction de Cheikh Issa Sall, président du Mouvement Am Dem, par ailleurs DG de l’Agence pour le Développement Municipal, au moment où le résident du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, a gelé ses activités au sein de l’APR. ‘’Je crois, dit-il, qu’il a ses raisons personnelles qu’il pourra lui-même expliquer. Mais nous, nous avons pris l’engagement d’accompagner le président de la République Macky Sall, pour des intérêts généraux et nationaux. C’est pour que le Plan Sénégal Emergent puisse bénéficier à l’ensemble des citoyens sénégalais.’’



Il ajoute : ‘’l’Apr est là et personne n’est indispensable pour sa survie. Le parti survivra à ses leaders. Si le Président a décidé avec tous les dirigeants de l’Apr de construire un siège pour ce parti, ce n’est pas vraiment pour un an ou deux. C’est tout simplement pour que le parti survive à ses dirigeants. Donc, personne n’est indispensable.’’ Cependant, avec les élections pointant à l’horizon, le DG de l’ADM invite ses camarades à regagner les rangs de l’Apr. ‘’Nous sommes à la vieille des élections, tout le monde est important. Personne n’est assez fort pour penser qu’il est le seul à pouvoir occuper le baobab. Personne n’est assez faible pour être écarté du baobab’’, sermonne-t-il.



En effet, au sein du parti au pouvoir, le mot d’ordre est à la relance des activités. A cet effet, une commission a été mise sur pied. L’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes, des femmes, des cadres du parti afin de leur livrer le message de leur leader, Macky Sall, qui est celui du rassemblement. ‘’Le Président Macky Sall appelle tout le monde à l’unité, à une présence, à l’animation du parti au niveau de chaque localité. Nous allons élaborer un plan d’actions qui va permettre à la jeunesse de l’Apr de Mbour d’être présente sur tout le territoire, durant toute l’année, pour préparer sous de bons auspices l’élection présidentielle de 2019. Et surtout massifier la famille présidentielle au niveau de la commune’’, explique Cheikh Issa Sall.



KHADY NDOYE