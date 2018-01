Sénégal : Consolidation du secteur tertiaire en novembre 2017

Dakar (Sénégal) - L’activité du secteur tertiaire au Sénégal s’est consolidée de 11,4% en variation mensuelle, au terme du mois de novembre 2017, a appris lundi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



La DPEE avance que cette progression est favorisée par les sous secteurs du commerce (plus 5,3%), des transports et télécommunications (plus 9%), des activités immobilières (plus 116,9%), des services d’hébergement et de restauration (plus 28,1%) ainsi que des services financiers (plus 5,3%).



Sur une base annuelle, un regain d’activité du tertiaire de 9,6% est noté en novembre 2017, dû aux transports et télécommunications (plus 11,5%), aux activités immobilières (plus 72,6%), aux services d’hébergement et de restauration (plus 6,7%) et aux services financiers (plus 7,4%).





