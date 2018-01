Sénégal: sanctionner sévèrement pour enrayer le trafic de bois en Casamance

Le drame survenu en Casamance au Sénégal samedi 6 janvier met en lumière un phénomène qui touche la région depuis des années, l'exploitation illégale du bois et le trafic d'essences rares. Les 14 personnes assassinées dans une forêt au sud de Ziguinchor venaient en effet couper du bois.



Pierre Goudiaby Atepa : « Il y a une mafia qui s’est organisée, elle envoie des jeunes aller chercher ou couper du bois, dans des endroits où c’est interdit. Il faut ouvrir une enquête - j’allais dire, sérieuse – et si le procureur nous demande, nous lui donnerons des noms. La racine du mal, c’est cette mafia qui s’est installée en Casamance et qui pille les forêts casamançaises, depuis plus de 10 ans. » ... suite de l'article sur RFI