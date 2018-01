Le TAS confirme la suspension à vie de l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey

La Fifa indique, lundi 15 janvier 2018, que le Tribunal arbitral du sport (TAS) confirme sa décision prise le 20 mars 2017 à propos de Josph Odartey Lamptey : l'arbitre est bien suspendu à vie après sa prestation lors du match Afrique du Sud-Sénégal, disputé le 12 novembre 2016 et qualificatif pour la Coupe du monde 2018. Ce match, émaillé d'erreurs d'arbitrage flagrantes, a été annulé et rejoué le 10 novembre 2017 (battu 2-1 lors du premier match annulé, le Sénégal s'est imposé 2-0 et s'est ainsi qualifié pour la deuxième fois de son histoire pour un Mondial). ... suite de l'article sur RFI