Forte remontée hebdomadaire des transactions opérées à la BRVM

La valeur totale des transactions enregistrées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) durant la semaine du 5 au 12 janvier 2018 a connu une forte remontée de 15,31 milliards FCFA (environ 24,496 millions de dollars) comparé à la semaine précédente, a appris lundi auprès de cette Bourse.





Ces transactions se sont établies à 16,81 milliards de FCFA pour 1 897 356 titres échangés contre 1,50 milliard de FCFA pour 638 393 titres traités la semaine dernière. Les négociations ont porté sur 51 valeurs : 42 sur le marché des actions et 9 sur celui des titres de créance.



La capitalisation boursière du marché des actions s'est chiffrée à 6 513,33 milliards de FCFA contre 6 574,99 milliards de FCFA, la semaine dernière. Celle du marché obligataire s’élève à 2 964,97 milliards de FCFA contre 2 965,71 milliards de FCFA précédemment.



Du coté des indices, on note une baisse. L'indice BRVM 10 est ainsi passé de 211,82 points à 210,65 points, soit un repli de 0,55 %. L’indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 0,94 % à 231,58 points contre 233,77 points précédemment.



L'indice BRVM - Distribution enregistre la meilleure performance hebdomadaire. Il s'est affiché à 325,36 en hausse de 1,12 % par rapport à la semaine dernière. L'indice BRVM - Autres Secteurs enregistre la plus forte baisse de la semaine avec une variation de moins 5,56 % à 209,76 points.



Au titre de la plus forte hausse de la semaine CFAO Côte d’Ivoire a terminé la semaine à 620 FCFA en progression de 39,33 %. La plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre SUCRIVOIRE avec un repli de 12,86 % à 2 585 FCFA.





