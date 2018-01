Le dialogue politique, dont la reprise est annoncée pour ce mardi, a du plomb dans l’aile.



Après avoir tourné le dos au président SALL et à sa table, des organisations politiques et syndicales, signataires de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal, ont décidé de battre le macadam. C’est au total, 15 partis et mouvements politiques et 5 syndicats qui exigent du régime de Macky SALL la création des conditions d’une élection libre et transparente en 2019 notamment.



A signaler qu’en dehors de l’ACT d’Abdoul MBAYE, du Mouvement AGIR, de Thierno BAUCOUM et PASTEF d’Ousmane SONKO presque tous les autres partis signataires s’étaient alignés aux dernière élections derrière Me WADE et la coalition gagnante.