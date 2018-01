La polémique ne faiblit toujours pas à Gouye Mbind après le rappel à Dieu de Serigne Sidy Makhtar MBACKE.



La succession de l’illustre disparu est en train de mettre la cité religieuse sens dessus dessous. En effet, informe le journal EnQuête, deux khalifes ont été intronisés.



Unique fils de Serigne Bara encore vivant, Serigne Abdou Coumba Souna a été fait khalife tout comme Serigne Moustapha Maty LEYE, fils aîné de Serigne Sidy Moctar MBACKE.



Pour Serigne Bass Thioro, porte-parole de la famille, qui a intronisé Serigne Abdou Coumba Souna, c’est le droit d’ainesse qui prime sur tout autre critère. « Il est le seul fils de Serigne Bara sur terre. Je dénonce la polémique que certains fidèles veulent installer dans la famille. J’invite tous les héritiers Bara et les fidèles à suivre Serigne Abdou Mbacké. (…). C’est lui qui présidera d’ailleurs le magal de Mbacké », explique le marabout dans les colonnes de l’EnQuête.



Seulement, face au droit d’ainesse, d’autres ont opposé la volonté du défunt khalife et ont adoubé Serigne Moustapha Maty LEYE. « Avant de quitter ce bas monde, le khalife général des mourides m’a recommandé de dire à toutes les familles de Serigne Bara de suivre son fils aîné comme guide de toute la communauté de Gouye Mbind. Aujourd’hui, nous avons exécuté sa recommandation. Les 16 foyers de notre grand-père sont là. Ils ont tous suivi cette instruction. Une seule famille est opposée à cette volonté. C’est celle de Serigne Abdou Coumba Souna », explique Serigne Cheikh Thioro.



Chaque camp indique que c’est le khalife qu’il a intronisé qui va présider le magal de Mbacké Kadior, célébrant la naissance de Serigne Bara Mbacké et prévu le 14 février prochain.