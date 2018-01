Abdourahmane Diouf, porte-parole de Rewmi: “Nous travaillons à faire d’Idrissa Seck le candidat de Manko Taxawu Sénégaal“

Idrissa SECK et ses partisans semblent vouloir capter la balle lancée par Bamba FALL avant qu’elle ne rebondisse.



Après que le lieutenant de Khalifa SALL a intronisé le président de Rewmi nouveau leader de la coalition Manko taxawu senegaal, les camarades de parti de l’ancien Premier ministre tentent d’avaliser la décision. Invité ce dimanche de l’émission «Grand jury» de la RFM, le porte-parole de Rewmi a plus que conforté cette idée. Selon lui, son parti «travaille» à faire d’Idrissa Seck le candidat de la coalition arrivée troisième aux dernières législatives.



« Le leadership ne se décrète pas. Nous ne sommes pas dans une logique de dire aux autres : ‘’Venez-vous ranger derrière nous !’’. Nous ne fustigeons pas les propos de Bamba Fall parce qu’il était dans une logique de générosité, d’alliance et de donner à Idrissa Seck ce qui lui est dû. Nous souhaitons que Idrissa Seck soit le candidat de la coalition, nous ne le décrétons pas», tempère Abdourahmane DIOUF qui trouve que «Khalifa SALL et Karim WADE sont toujours dans le jeu ».



Pour le porte-parole de Rewmi, les chiffres parlent pour son leader. «Il n’y a, dans le champ politique sénégalais, que 2 hommes politiques qui ont fait plus de 14% de l’électorat sénégalais et qui ont la chance de se présenter en 2019, (Macky SALL et Idrissa SECK). Donc, tous ceux qui considèrent que la candidature d’Idrissa Seck est de trop, je les ramène à ces chiffres objectifs. A part l’actuel président de la République, candidat sortant, il n’y a pas un seul homme politique en mesure de se présenter à une élection présidentielle qui ait autant cristallisé l’espoir des Séné­galais que Idrissa SECK», détaille-t-il.