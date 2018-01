La thèse brandie par Karim Wade selon laquelle il a été victime lors de sa libération le 23 juin 2016, d’une « expulsion de son propre pays pour prendre le chemin d’un exil forcé » ne tient pas la route, selon le parti au pouvoir. Dans un communiqué en date d’hier, le ministre Seydou Guèye, porte-parole national de l’Apr, a tenu à affirmer tout simplement que cette allégation de l’ancien ministre libéral et fils du président Abdoulaye Wade emprisonné au temps dans le cadre de la traque des biens dits mal acquis, « est rigoureusement fausse ».



La guéguerre entre l’Alliance pour la République (Apr-parti au pouvoir) et le Parti démocratique sénégalais (Pds-ancien parti au pouvoir) n’est pas près de s’estomper dans l’espace politique sénégalais. Après le communiqué de Karim Wade, candidat déclaré du Pds à la prochaine présidentielle, alléguant qu’il a été victime lors de sa libération le 23 juin 2016, d’une « expulsion de son propre pays pour prendre le chemin d’un exil forcé », le parti présidentiel s’est dépêché de répliquer à l’accusation brandie par le fils de l’ancien président Wade.



Dans un communiqué en date d’hier, vendredi 12 janvier 2018 et signé de son porte-parole national, le ministre Seydou Guèye, l’Apr a tenu à dire que « Cette allégation est rigoureusement fausse ». Et le texte de préciser ; « Aussi, afin que nul n’en ignore, c’est sur la base d’une lettre de l’Emir du Qatar, appuyant une requête de la famille Wade, que le Président de la République Macky Sall a accordé, pour des raisons humanitaires, une grâce présidentielle à Monsieur Karim Wade ».



Seydou Guèye et cie poursuivront en notant : « A sa sortie de prison, il –Karim Wade-ndlr) a quitté le Sénégal par vol privé en compagnie d’un de ses amis. S’il a pris volontairement cette décision, il en connaît seul les rasions. C’est certainement pour les mêmes raisons qu’il fuit la France, son autre pays, et l’Allemagne où ses amis de Fraport sont à présent mis en examen par la justice ». Dans la foulée, le porte-parole national de l’Apr se demandera : « Serait-il interdit de séjour en France ou en Europe ? ».



Et loin de s’en limiter là, le parti au pouvoir a relevé dans son communiqué : « Karim Wade sait pertinemment qu’il doit faire face au Sénégal à des sanctions financières auxquelles il ne saurait se soustraire en vertu de la décision de justice prononcée à son encontre, le 23 mars 2015, par le tribunal ». Et de conclure : « Que le peuple sénégalais se rassure car force restera à la Loi ; tout dettier solvable s’exposant volontairement aux contraintes judiciaires appropriées en cas de refus de remboursement, conformément à la Loi ».