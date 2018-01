4T de chanvre indien, 1 Kg de cocaïne, 25 Kg de méthamphétamine ...: La moisson annuelle de la douane

En 2017, les produits frauduleux saisis par la douane sénégalaise sont estimés à 5 tonnes au total, soit un montant de 3,899 milliards de francs Cfa.



Comme à chaque fin d’année, la douane sénégalaise livre ses statistiques. Selon un document dont ‘’EnQuête’’ détient une copie, au cours des 12 derniers mois, les hommes d’Oumar Diallo, Directeur général des Douanes, ont saisi une quantité de drogue estimée au total à 5 tonnes, pour une valeur marchande de 3,899 milliards de francs Cfa. Dans les détails, il s’agit de 25 kg de méthamphétamine (2,857 milliards de francs Cfa), 16,5 kg d’amphétamine (633,7 millions de francs Cfa), 4,100 kg de chanvre indien (246 millions de francs Cfa), 1 kg de cocaïne (70 millions de francs Cfa). Les soldats de l’économie ont aussi mis la main sur 32,52 Kg de khat séché d’une valeur de 13 millions de francs Cfa.



En sus de cela, toutes les personnes qui ont été mises aux arrêts un peu partout dans le pays, lors de ces différentes saisies de drogue, ont été remises entre les mains des forces de l’ordre, à savoir la police ou la gendarmerie. C’est à ces dernières de les remettre, à leur tour, à la justice qui fera son travail.



Pour rappel, en 2016, c’est une quantité de 3 745 kg de chanvre indien, 34 kg d’amphétamine, 18 kg de méthamphétamine, 798 grammes de cocaïne et 220 kg de khat séché que la douane avait saisis durant toute l’année. A côté de la drogue, elle avait également mis la main sur une quantité énorme de médicaments frauduleux.



Au total, c’était plus de 3 tonnes de drogue et de médicaments d’une valeur de 5,1 milliards de francs Cfa qui ont été saisis en 2016, entre janvier et novembre.



174 kg de chanvre saisis avant-hier à Sédhiou



La brigade de la douane de Sédhiou a effectué, avant-hier, dans la nuit du mercredi au jeudi, vers 4 h du matin, une saisie de chanvre indien d’une quantité de 174 kg. La valeur marchande de cette drogue est estimée à 10 millions 440 mille francs Cfa. Selon nos sources, le trafiquant a pris la fuite quand il a aperçu l’ombre des soldats de l’économie vers la destination de Bounkiling, en allant vers Badembour.