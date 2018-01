Marche en vue: L’opposition dans la rue le 9 février prochain

Les opposants vont encore protester dans la rue. Selon un communiqué parvenu à EnQuête, les partis politiques et les organisations démocratiques signataires de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal appellent à une grande marche nationale le vendredi 9 février 2018, à 16 heures à Dakar. L’itinéraire reste pour le moment inconnu, car il sera communiqué ultérieurement.



Cependant, le document renseigne sur les participants ou plutôt la liste des partis et organisations signataires. Ils sont au nombre de 20. Du côté des formations ou mouvements politiques, l’on peut relever entre autres le Parti démocratique sénégalais (PDS), Yoonu askan wi, Tekki, Bokk Gis Gis de Pape Diop. Le tout nouveau mouvement créé par Thierno Bocoum est annoncé, de même que Pastef du député Ousmane Sonko qui avait décliné la dernière marche que l’opposition avait organisée durant la campagne électorale pour dénoncer la non-délivrance des nouvelles cartes d’identité et cartes électeurs biométriques.



Des centrales syndicales sont aussi annoncées pour ce prochain rassemblement. Parmi elles, la CNTS/ FC authentique, le Grand cadre, l’ADES/CDTS. Cependant, il faut souligner que l’objectif de la marche n’est pas précisé, même si par ailleurs, les organisateurs sont les partis politiques et les organisations démocratiques signataires de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal. Cette marche sera la première de l’année 2018. La dernière, comme précitée, remonte au 26 juillet dernier, durant la campagne pour les Législatives. Elle avait été initiée par l’ex-Président Wade, tête de liste de la coalition gagnante Wàttu Sénégal. Il reste le défi de l’autorisation, si l’on sait que les marches de l’opposition sont frappées d’interdiction ou ne sont pas autorisées.