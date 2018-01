22 interpellations dans le cadre de l’enquête sur la tuerie de Boffa (Gendarmerie)

© aDakar.com par DF Saisie de produits périmés Dakar, le 28 mai 2016 - Une importante quantité de produits périmés et impropres à la consommation ont été saisis par les forces de sécurité.





Au total, 22 personnes ont été arrêtées à Toubacouta et à Ziguinchor (Sud), dimanche, par la gendarmerie nationale dans le cadre de l’enquête sur la tuerie dans la forêt classée de Bayotte-Est le samedi 06 janvier ayant fait 14 victimes, renseigne sa Division communication.



«Les investigations de la gendarmerie nationale ont abouti, hier (dimanche), à l’interpellation de 22 personnes, à la suite de pistes intéressantes dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte suite à la tuerie de 14 personnes dans la forêt de Bayotte-Est du 6 janvier dernier», explique la gendarmerie dans un communiqué de presse.



Elle précise que l’opération a été menée sous la houlette de la Légion de gendarmerie Sud et la Section de recherches (SR), appuyées par le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployé la veille à Ziguinchor par voie aérienne.



«Les unités de l’armée nationale, en manœuvre dans la zone, ont favorisé le bon déroulement de l’opération. Parmi les personnes interpellées, figurent 4 habitants de Toubacouta et membres du comité villageois de surveillance des forêts. Ces personnes aveint été condamnées à un mois de prison ferme à Ziguinchor, après une altercation avec des exploitants forestiers clandestins. Elles ont été libérées en fin décembre 2017», indique la gendarmerie.



Le 6 janvier 2018, des hommes armés ont tué 14 personnes dans la forêt de Bayotte du village de Boffa, situé à 7 km de Ziguinchor. Indexé, le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC, rébellion) a nié être derrière ce carnage avant de condamner l’acte.