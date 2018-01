Une vingtaine de personnes ont été interpellées dimanche matin par la gendarmerie sénégalaise à Toubacouta, non loin de la forêt classée de Boffa-Bayotte (Ziguinchor, sud), où 14 bucherons ont été tués le 6 janvier dernier par des hommes armés, a-t-on appris de sources informées.



"19 jeunes et une femme ont été arrêtés ce dimanche matin par des gendarmes", a indiqué à l'Agence de presse sénégalaise, Abdou Sané, le président de l'Association des jeunes de Toubacouta.



D'autres médias locaux ont cependant annoncé que 16 personnes ont été arrêtées dimanche matin lors d'une opération de bouclage de l'armée sénégalaise dans le village de Toubacouta, situé à 8 km de Ziguinchor.



Des jeunes membres d'un comité villageois de surveillance des forêts figurent parmi les personnes interpellées par la gendarmerie. Ils ont été condamnés et libérés en octobre dernier suite à une altercation avec des bûcherons, selon les mêmes sources.



Les victimes, 14 morts et 7 blessés, avaient été interceptées par plusieurs hommes armés, dans la forêt classée de Bayotte. Ils avaient été forcées à se coucher par terre avant d'être froidement exécutées, d'après des sources locales.



Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC, rébellion) a condamné cette tuerie et démenti être derrière cette attaque meurtrière.



Selon certains journaux sénégalais, ce drame serait dû à un règlement de comptes entre les brigades vertes, chargées de la protection des forêts, et des coupeurs illégaux de bois.



Pour sa part, la société civile a appelé l'Etat à prendre des dispositions pour arrêter le trafic illicite de bois.