18eme Journée Bundesliga/Choc au sommet : Le RB Leipzig dispose de Schalke 04 (3-1) et s’empare provisoirement de la deuxième place

Le duel au sommet entre le RB Leipzig du Guinéen Naby Keita et Schalke 04 a tourné à l’avantage des hommes de Ralph Hasenhüttl, qui ont disposé de ceux du jeune technicien Domenico Tedesco. Avec cette victoire, Le RB Leipzig qui restait sur 5 matchs consécutifs sans victoire avant la trêve à la mi-décembre, entame l’année 2018 de la bonne manière.



C’est le Guinéen Naby Keita qui a ouvert le score pour le RB Leipzig à la 41’. Le défenseur central brésilien de Schalke 04 va permettre à son équipe de revenir au score à la 55 ‘. Déterminés à empocher les trois points de la victoire, les hommes de Ralph Hasenhüttl vont accentuer la pression. Ils obtiendront gain de cause grâce à l’inévitable Timo Werner à la 69’ et Bruma à la 71’. Le score aurait pu être plus lourd si le Français jean Kevin Augustin avait transformé le pénalty qu’il a provoqué, à la 37’.



Avec cette victoire, le RB Leipzig déloge Schalke et s’empare provisoirement de la 2e place de la Bundesliga en attendant les rencontres Dortmund – Wolfsburg et Mönchengladbach – Cologne prévues ce dimanche. En cas de victoire le Borussia Dortmund et Mönchenglabach viendront à hauteur du RB Leipzig.



Elisée B.