L’UA exige des excuses de Trump pour ses propos injurieux

Addis-Abeba (Ethiopie) - L’Union africaine (UA) a exigé des excuses de la part du président américain Donald Trump au sujet des propos qui lui sont attribuées, et dans lesquels il qualifie Haïti et l’Afrique de "pays de merde".



Dans une déclaration exprimant la consternation de ses membres, l’UA a déclaré vendredi que Trump devrait respecter le partenariat stratégique liant l’Amerique à l’Afrique et retirer sa déclaration qui a incité plusieurs gouvernements africains à convoquer les ambassadeurs américains en poste dans certaines capitales pour exprimer leur indignation.



L’organisation panafricaine croit que la déclaration de Trump est le fruit d’une "énorme incompréhension du continent africain et de son peuple".



"Il y a un sérieux besoin de dialogue entre l’administration américaine et les pays africains", a-t-elle ajouté.



Trump a provoqué la consternation à l’échelle internationale après que le Washington Post l’a cité en ces termes: "Pourquoi tous ces gens en provenance de pays de merde viennent-ils ici?"



Trump, qui aime passer d’une controverse à une autre, s’est depuis distancé du terme "pays de merde", indiquant que "ce n’était pas le terme utilisé".



