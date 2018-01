Lait infantile contaminé à la salmonelle : quelque dix mille boîtes saisies au Sénégal

DAKAR -- Quelque dix mille boîtes de lait infantile contaminé par la salmonelle, produit par le groupe français Lactalis, ont été saisies par la Division du commerce intérieur du Sénégal, a appris samedi Xinhua de source officielle.



"Nous avons eu à saisir 9.848 boîtes de lait infantile contaminé par la salmonelle", a déclaré à la télévision nationale, Issa Wade, chef de la Division de la Consommation et de la Sécurité des consommateurs du ministère du Commerce.



La contamination des boîtes de lait a été confirmée par quatre laboratoires locaux, a précisé M. Wade, ajoutant que le Sénégal a été alerté par les autorités sanitaires françaises en charge de la consommation.



"Sur ce fait, pour des mesures de précaution et de prudence, l'autorité publique en charge de la consommation a décidé d'interdire la vente de ce produit au niveau des circuits de distribution, notamment au niveau des pharmacies ainsi que des grands distributeurs", a-t-il déclaré.



Pour sa part, le président de SOS Consommateurs, Massokhna Kane, a déploré à la radio privée RFM que les consommateurs n'ont pas été alertés par les autorités étatiques après avoir reçu une note confidentielle du gouvernement français depuis le 28 septembre 2017.



"On aurait pu immédiatement sonner l'alerte", a-t-il insisté, "non pas pour faire +peur+ aux populations, mais plutôt pour les mettre en garde sur les risques, en attendant le retrait des produits des circuits de distribution".



Le scandale a éclaté en France le 2 décembre 2017 suite à la contamination à la salmonelle de 20 nourrissons qui ont consommé du lait infantile fabriqué par Lactalis.