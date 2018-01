Affaire Lactalis : Retrait du marché de 1 648 cartons et 9 848 boites de lait suspect (média)

La Direction du commerce intérieur a retiré du marché sénégalais 1 648 cartons et 9 848 boites de lait suspect, suite au scandale du lait contaminé en France et dans d’autres pays, rapporte le quotidien EnQuête (privé) dans sa parution de samedi.



Selon le journal, conformément à sa mission régalienne de protection des consommateurs, la Direction du commerce intérieur, à travers la division de la consommation, a pris des décisions majeures.



«Il s’agit de retirer tous les produits incriminés destinés à l’alimentation humaine et surtout les produits laitiers infantiles et céréaliers. Dans ce sens, on a fait des retraits au niveau de quatre principaux importateurs que sont Cophase, Laborex, Sodipharm et Duopharm. Ces derniers détiennent en réalité 95% du marché du lait infantile. Au total on, a fait un retrait de 1 648 cartons et 9 848 boites de lait d’une valeur de 52 millions f cfa», explique Issa Wade, chef de la division de la consommation.



Il souligne que la deuxième décision consiste à envoyer des échantillons aux laboratoires de sécurité sanitaire des aliments. «Les analyses, dit-il, sont en cours, mais en attendant on a interdit la vente de ce lait dans tous les coins de commercialisation».



Un autre quotidien privé, Libération, note que ce lait contaminé de Lactalis est bien arrivé à Dakar, suffisant pour qu’il donne la parole au Dr Aloïse Diouf, conseiller technique numéro 1 du ministère de la Santé, qui rassure que «le Sénégal a pris toutes les mesures idoines».



TE/APA