Vendredi, le président américain Donald Trump a nié avoir qualifié certaines nations de "pays de merde", déclaration qui a provoqué un tollé international.



Jeudi, il aurait vivement critiqué les immigrants de certains pays devant les députés en se demandant pourquoi les Etats-Unis devraient accepter plus d'immigrants originaires de Haïti et de "pays de merde".



Dans une série de tweets postés vendredi matin, M. Trump a expliqué que son langage avait été "dur, mais ce n'est pas le langage utilisé", soulignant "n'avoir jamais dit quoi que ce soit de désobligeant sur les Haïtiens".



Il a ajouté que "ce qui était vraiment dur c'était la proposition étrange faite", la qualifiant de "grand revers" le programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), qui protège de l'expulsion près de 800 000 immigrants illégalement entrés dans le pays alors qu'ils étaient enfants.



"On devrait probablement enregistrer les prochaines réunions : malheureusement, la confiance ne règne pas!", a-t-il déclaré.



Le sénateur démocrate Dick Durbin, qui était présent à cette réunion, a déclaré vendredi à la MSNBC que M. Trump avait utilisé cet adjectif insultant pour qualifier ces pays en question.