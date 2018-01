L’UA s’insurge contre les propos ‘’blessants’’ de Trump

© aDakar.com par Edem Gadegbeku & Parfait

1ère session ordinaire du CTS (Comité technique spécialisé) de l`Union africaine sur le transport, les infrastructures, l’énergie et le tourisme: les ministres entrent en action

Lomé, le 17 mars 2017. Point d`orgue de la 1ère session ordinaire du CTS (Comité technique spécialisé) de l`Union africaine sur le transport, les infrastructures transcontinentales, interrégionales, l’énergie et le tourisme. Après les travaux des experts et techniciens des thématiques précitées, les ministres africains en charge de ces portefeuilles entrent en action pour des résolutions. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs officiels togolais (dont le PM KLASSOU) et représentants du corps diplomatique accrédités au Togo.