Gain de compétitivité-prix de 1,3%, de l’économie sénégalaise en novembre 2017

L’économie sénégalaise a enregistré un gain de compétitivité-prix de 1,3%, en variation mensuelle au terme du mois de novembre 2017, a appris vendredi APA au niveau de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).





« Cette situation traduit les effets combinés d’un différentiel d’inflation favorable (moins 1,2%) et de la dépréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (moins 0,1%) », explique a DPEE.



Face aux pays membres de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et de la zone euro, les gains de compétitivité sont estimés respectivement à 0,2% et 1,2%, en rythme mensuel, traduisant un différentiel d’inflation favorable.



Cependant, en glissement annuel, l’économie sénégalaise a enregistré une perte de compétitivité-prix de 2,7%, sous l’effet de l’appréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (plus 4,7%) atténué par un différentiel d’inflation favorable (moins 2%).



Sur les onze premiers mois de 2017, l’économie sénégalaise a également enregistré des pertes de compétitivité-prix de 2,8% par rapport à la même période de 2016.



Cette situation traduit, principalement, l’appréciation du franc CFA (plus 4%) par rapport aux monnaies des pays partenaires, amoindrie par un différentiel d’inflation favorable (moins 1,2 %).





La Mauritanie abritera la session de la CADHP du 25 avril au 9 mai prochains



APA-Nouakchott (Mauritanie) La capitale mauritanienne abritera la 62e session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) du 25 avril au 9 mai prochains, a-t-on appris de source sure à Nouakchott.

Un protocole dans ce sens a été signé la nuit dernière à Nouakchott par le commissaire aux droits de l’Homme et à l’action humanitaire en Mauritanie, Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, et la secrétaire générale de la CADHP, Mary Maboreke.

Ce protocole prévoit notamment les garanties offertes par le pays hôte dans le cadre de l’organisation de cette session et les facilités d’obtention de visas aux participants ainsi que la mise à disposition de moyens de transport et de lieux de résidence.

Il prévoit aussi une contribution de la CADHP.

Dans un mot au cours de la cérémonie de signature, Ould Abdel Maleck a indiqué que le gouvernement mauritanien veillera à mettre en œuvre les dispositions du protocole et continuera à appuyer les efforts africains en matière de respect des droits et de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Pour sa part, la secrétaire générale de la CADHP a expliqué que sa visite dans ce pays a également permis de s’enquérir de près des préparatifs en cours de la prochaine session.

Elle a indiqué avoir visité, dans ce cadre, le Palais des Congrès, lieu des assises, ainsi que les hôtels et résidences qui vont accueillir les délégations participantes, notant sa satisfaction pour l’accueil par la Mauritanie de cette rencontre.





