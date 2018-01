Boxe - apres la restructuration des clubs et les ligues:Thierno Seydou Ba voit plus loin

La nouvelle Fédération sénégalaise de boxe (FSB) a bouclé sa première saison. Selon son président Thierno Seydou Ba, un grand pas a été franchi. Il a aussi exprimé son ambition de reconquérir les titres au niveau international.



Président de la Fédération sénégalaise de boxe (FSB), depuis août 2016, Thierno Seydou Ba veut maintenant remporter des titres. ‘’Notre but est de remporter quelques médailles pour l’honneur du Sénégal’’, a-t-il déclaré. Selon lui, le Sénégal devrait pouvoir faire des résultats lors des prochaines échéances. Cela passe d’abord par les championnats de la zone 2, ‘’qui auront lieu peut-être en Guinée’’. Il y a ensuite les championnats d’Afrique, dont le programme n’est pas encore défini, les championnats du monde. Et un peu plus tard, confie-t-il, les Jeux olympiques. Pour y arriver, croit-il, il faut remotiver les boxeurs. Ces derniers, dit-il, sont ‘’plein d’engouement’’. ‘’Maintenant, il suffit tout simplement que les entraîneurs s’y mettent dans les salles pour que nous ayons de la satisfaction dans ce que nous allons faire plus tard pour atteindre nos objectifs.’’



A son arrivée à la tête de la FSB, M. Ba avait décliné son programme qui avait pour ambitions, entre autres, la ‘’restructuration des clubs et le renouvellement des ligues’’. Ces actes ont déjà été posés, informe-t-il. Pour lui, ‘’un grand pas’’ a été franchi l’année dernière. Pour être plus explicite, il a cité les réalisations de la saison écoulée. ‘’Nous avions promis de déplacer le ring à l’intérieur du Sénégal. On a été à Louga, à Thiès et à Kaolack récemment’’. Plus tard, des combats seront organisés à nouveau à Kaolack, puis à Diourbel et Tamba. Parmi les accomplissements de l’année précédente demeure en bonne place l’organisation de galas professionnels. ‘’Le premier s’est tenu à l’Ucad, ce qui était une première, et au Magic Land, pour le second’’, s’est-il réjoui. Dans le compte des acquis de l’équipe fédérale, on peut retenir l’accroissement du nombre de clubs. Il s’agit de Le Mentis club, Pikine nord et Khombole qui sont nés la saison écoulée. ‘’Nous avons réveillé tous les gens qui dormaient. Maintenant ils sont derrière nous, prêts à nous accompagner’’, a déclaré le président de la FSB, très satisfait du travail accompli. Ce progrès, fait-il savoir, est en train de se faire sentir à travers les médias avec qui il entretient une ‘’bonne coopération’’. ‘’La visibilité de la boxe commence à se réaliser. Il suffit de lire les journaux, de regarder la télé et écouter la radio pour s’en rendre compte’’.



LOUIS GEORGES DIATTA