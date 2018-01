Sommet africain 2018:Le Président Sall primé

Le Sénégal accueille le sommet africain 2018 sur la Paix, la sécurité et le développement durable organisé par la Fédération pour la paix universelle et l’Association internationale des parlementaires pour la paix. Prévue du 17 au 20 janvier courant au Centre international de conférence Abdou Diouf, la rencontre sera l’occasion pour le Président Macky Sall de recevoir le prix Leadership et Bonne gouvernance.







Le chef de l’Etat sénégalais va recevoir une nouvelle distinction. Il s’agit du Prix Leadership et Bonne gouvernance. Ce sera à l’occasion du Sommet africain 2018 organisé par la Fédération pour la paix universelle (FPU) et l’Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), du 17 au 20 janvier courant au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD). La révélation a été faite hier par Dr. Thomas Walsh, président de FPU International, lors du point de presse organisé en prélude à cet évènement. D’après ses explications, le choix du Président Sall se justifie par ‘’ses accomplissements en matière de leadership et de bonne gouvernance en Afrique’’. Par ailleurs, Dr Walsh renseigne que le sommet axé sous le thème : ‘’Nouvelle Afrique : Interdépendance, Prospérité Mutuelle et Valeurs Universelles’’ sera l’occasion de lancer l’Association interreligieuse pour la paix et le développement l'AIPD. Il sera également inauguré la section sénégalaise de l'AIPP. D’après le document de presse, celle-ci appelle les législateurs à défendre les droits humains fondamentaux, l’autorité de la loi et la distribution équitable des richesses.



Au demeurant, ce sommet, renseigne la note, ‘’sera l’occasion pour les participants d’explorer de nouvelles initiatives contribuant à la paix et au développement humain sur le continent’’. Selon le Pr Omar Ndongo, président du comité scientifique, ‘’nous sommes dans un monde interdépendant, donc, il y a obligation de coopérer pour que les richesses soient partagées et que les valeurs soient restaurées’’. Ainsi, quelque 1200 personnalités de plus de 60 pays d’Afrique et d’autres régions du monde, des ministres, des parlementaires, des guides religieux, des chefs coutumiers, des femmes leaders, des figures de la société civile, des jeunes, des chefs d’entreprise et des responsables des médias sont attendus. Selon le président de FPU International, il s’agit exactement de 200 parlementaires, 150 leaders religieux, 35 ministres qui vont débattre sur l’éducation, l’agriculture et le développement durable, mais avec un accent particulier sur la paix et la sécurité.



Le député Pape Sagna Mbaye, qui a salué le choix porté sur le Sénégal, a fait savoir que celui-ci relèvera le défi de l'organisation et de la participation. ‘’C’est la directive du président de la République à l’Assemblée qui a tenu des réunions de coordination. Les députés se sont déjà mobilisés’’, a-t-il souligné.



FATOU SY