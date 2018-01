Le message de condoléances de Karim Wade

"C’est avec une immense peine que j’ai appris le rappel à Dieu du très Vénéré Khalife Général des Mourides. Serigne Sidy Makhtar Mbacké a été tout au long de son khalifat, à l’exemple du Vénéré Serigne Touba, un guide exceptionnel sur le plan spirituel, un rassembleur dans la foi, un artisan infatigable de l’unité de toutes les confréries musulmanes", écrit Karim Wade dans un message parvenu à la Rédaction de Seneweb.

"Serigne Sidy Makhtar Mbacké a été non seulement mon Khalife, mais également un père et un ami dont la dévotion et l’inflexibilité morale guidée par la foi m’ont toujours inspiré. En effet, ses prières m’ont permis de vivre avec sérénité les épreuves que j’ai traversées ces dernières années. Son soutien de tous les instants, ses prières et autres marques d’attention et d’affection à mon égard ont été une véritable source de réconfort durant ces années de persécution, de détention arbitraire et d’instrumentalisation de la justice", ajoute-t-il.

Karim Wade dit avoir regretté "d’avoir été empêché d’aller à Touba et d’avoir été expulsé de (son) propre pays pour prendre le chemin d’un exil forcé le 24 juin 2016". "Après plus de trois ans de prison, ma première intention était d’aller directement à Touba avec l’empressement et la déférence requise, pour témoigner toute ma gratitude à mon défunt Khalife. Aujourd’hui qu’il est parti, j’implore Allah de me donner la force, jusqu’à mon dernier souffle, de rester sur la voie qu’il a balisée, celle du courage, de l’exigence de vérité en toutes circonstances et d’une foi inébranlable en Dieu et en Serigne Touba", indique le fils de l’ancien président de la République.

Il formule des prières pour que son successeur, Serigne Mountakha Mbacké, trouve la force d’assumer son sacerdoce. "Pour avoir l’honneur et le privilège de connaître l’homme, j’ai la conviction profonde qu’il saura perpétuer avec éclat et succès l’héritage de son prédécesseur dont la vie et l’action ont été, sous tous rapports, fidèles aux enseignements de Serigne Touba", témoigne-t-il.

Il présente enfin ses condoléances au nouveau Khalife Serigne Mountakha Mbacké, à son fils Serigne Moustapha, son "ami et frère de tous les jours", à toute sa famille, à toute la communauté mouride, à la Oummah islamique et notamment à tous les chefs et guides religieux du Sénégal.