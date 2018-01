Pierre Atépa Goudiaby dans le collimateur de la justice sénégalaise !

Après le massacre de Boffa Bayottes qui aura occasionné plusieurs morts samedi dernier, les supputations vont bon train sur les auteurs et commanditaires de cette tragédie. Mais les menaces de déballage proférées par Pierre Atépa Goudiaby et Cie sont parties pour les placer dans le collimateur de la justice sénégalaise. Abdou Elinkine Diatta les pointe du doigt.

Très en verve et décidé à éclairer la lanterne des sénégalais, Abdou Elinkine Diatta, ancien porte parole du maquis est d’avis que si l’Etat veut savoir ce qui s’est passé dans la forêt de Boffa Bayottes, il doit interroger Pierre Atepa Goudiaby et les cadres Casamançais, qui se sont prononcés sur la question, ce lundi. En effet l’ancien lieutenant du défunt Abbé Diamacoune Senghor ne comprend pas comment ces cadres Casamançais, qui vivent loin à Dakar, puissent savoir ce qui s’est passé samedi à Niaguis. Au moment où, en Casamance, les gens cherchent encore à connaître les auteurs de cet acte odieux. Le rebelle repenti trouve cela intriguant et à la limite coupable. Et pour boucler la boucle, il martèle qu’il y a de quoi demander aux cadres Casamançais si ce n’est pas eux les commanditaires. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, il les traite d’ennemis de la Casamance. Il demande ainsi à l’Etat du sénégal de les poursuivre en justice pour savoir si ce n’est pas eux, les commanditaires de ce massacre.Et c’est dans sillage que Mame Mactar Guèye exhorte le chef de l’Etat de se méfier de l’activisme sulfureux des « Monsieur Casamance ».