Mamour CISSE Taille Les Cadres Casamançais : « Quelle Valeur Donnent-Ils à La Vie Humaine ?»

La réaction des cadres casamançais après l’exécution de Boffa n’enchante guère le Parti social-démocrate/Jant-Bi (PSD/Jant–Bi).



Dans un communiqué le parti de Mamour CISSE s’insurge contre leurs déclarations.



«Quant à ceux qui savaient et qui se sont tus, et qui continuent de se taire, refusant de s’auto motiver, pour dénoncer les commanditaires des tueries, parce qu’ils attendent d’être sollicités, non par leur conscience d’homme, mais par le Procureur, la seule question qu’on leur pose est celle-ci : quelle valeur donnent-ils à la vie humaine ?», lit-on dans le communiqué.



Poursuivant, Mamour CISSE et ses camarades de dénoncer l’attaque qui a couté la vie à plus d’une dizaine de personnes. Selon eux, ceux qui l’ont perpétrée cherchent à jouer le rôle de l’Etat. « Voilà des tueurs aveugles, qui s’arrogent le droit de se substituer à l’Etat, dans la gestion des ressources naturelles, et qui se présentent en juges, pour décider, d’autorité, de qui doit vivre et de qui doit mourir ! Dans leurs terres, ou plutôt leur territoire de Non Droit, où leur seule volonté, fait loi.», soulignent-ils.



Suffisant pour qu’ils demandent « à rendre plus visible et plus déterminante, la présence de l’Etat, et de sa prise en main vigoureuse de la problématique de la coupe du bois dans la zone, parce que, notent-ils, c’est à l’Etat seulement, que doit revenir la prérogative de sa réglementation».