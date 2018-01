Ibrahima SENE, Sur La Tuerie De Boffa : « Il Faut Mettre Un Terme À Cette Chasse Publique Aux Commanditaires»

Réagissant plusieurs jours après l’exécution de Boffa, le responsable au Parti de l’indépendance et du travail (PIT) trouve que certains cherchent à manipuler l’opinion publique.



Pour Ibrahima SENE, les Sénégalais qui étaient jusque-là indifférents face à ce qui se passe en Casamance sont maintenant plus intéressés. « Aujourd’hui, avec cette tuerie de masse à Boffa, dans un contexte où régnait une accalmie dans les actes de violence en Casamance, ayant même suscité un réel espoir de paix définitive, l’attitude de l’opinion vis-à-vis de la violence dans cette région, a radicalement changé », explique-t-il dans les colonnes de Vox Pop.



Toutefois, explique Ibrahima SENE, les Sénégalais qui se préoccupent de plus en plus de ce qui se passe en Casamance font face à ce qu’il qualifie de campagne de brouillage. «On entend des voix qui s’élèvent pour tourner l’opinion vers de supposés commanditaires, alors qu’une enquête est en cours. Cette campagne de brouillage de l’opinion, montre bien à quel point l’on tente de s’opposer à l’identification des véritables commanditaires», explique l’allié de Macky SALL. Une considération qui l’amène à demander de « mettre un terme à cette chasse publique aux commanditaires, pour mettre tout l’accent sur la chasse des auteurs du crime et sur l’enquête des cours ».