L’Eglise a présenté ses condoléances à la communauté musulmane et plus particulièrement aux mourides. Monseigneur Benjamin Ndiaye demande au Seigneur d’accueillir le défunt khalife dans son paradis.



‘’C’est avec tristesse et grande peine que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Sidy Moctar Mbacké, Khalife général des mourides’’. C’est par ces mots que l’archevêque de Dakar a débuté la présentation de ses condoléances attristées à sa famille, à la communauté mouride et même à toute la population sénégalaise. Se rappelant les moments qu’il a eu à partager avec le défunt khalife, monseigneur Benjamin Ndiaye témoigne que ‘’c’est une belle figure qui s’en va, empreinte de simplicité, d’homme de Dieu retiré du monde et qui nous aura laissé même le souvenir de son sourire très accueillant. J’ai eu la joie d’aller le saluer, il y a presque un an. C’était en janvier 2017, à Ngande. C’était pour lui dire merci pour un geste d’attention qu’il avait eu envers moi et, derrière moi, envers toute la communauté chrétienne‘’, témoigne le chef de l’Eglise catholique.



Mgr Ndiaye précise qu’en présentant ses condoléances, il le fait à son nom et à celui de la communauté chrétienne, en union avec les évêques et en particulier avec monseigneur André Guèye qui, ‘’dans notre conférence épiscopale, est chargé de relations islamo-chrétiennes. Je sais qu’il ne manquera pas de faire, à notre nom à nous tous, la démarche à Touba pour aller présenter nos condoléances’’, souligne-t-il. Avant de formuler des prières à l’endroit du défunt khalife général des mourides qui repose désormais dans sa résidence à Touba.



‘’Nous assurons toute la communauté mouride de notre communion dans la prière et nous demandons au Seigneur d’accueillir son serviteur, dans son humilité et sa simplicité, auprès de lui. Que désormais, il fasse partie de tous ceux qui intercèdent pour nous auprès de Dieu, pour que nous continuons notre chemin jusqu’au jour où Dieu voudra bien que nous le rejoignions. Que la paix repose avec Serigne Sidy Moctar, que le Seigneur lui donne de connaitre la joie sans fin’’, prie Mgr Benjamin Ndiaye.