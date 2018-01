Pour faire face à la congestion portuaire, le Port Autonome de Dakar a décidé, en relation avec les autorités administratives compétentes de procéder à une opération de désencombrement des voies de circulation hors barrières douanières les 20, 21 et 22 janvier 2018. Dans cette dynamique, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar Aboubacar Sedikh Bèye, accompagné de toutes les parties prenantes a fait hier, jeudi 11 janvier l’état des lieux au niveau des zones névralgiques concernées avant le début de l’opération.



Le directeur général du port autonome de Dakar Aboubacar Sedikh Bèye, accompagné de toutes les parties prenantes a procédé hier, jeudi 11 janvier à l’état des lieux au niveau des zones névralgiques concernées avant le début de l’opération pour voir, de visu, tout ce qui est facteurs d’encombrement qui entravent la fluidité de la circulation autour du port. Ceci, en prélude de l’opération de désencombrement des voies de circulation hors barrières douanières, prévue les 20 ,21 et 22 janvier prochain.



«La mise en œuvre de la feuille route va commencer par le désencombrement de la partie extérieure du port, la barrière douanière. La congestion du port de Dakar est de plus en plus préoccupante, car elle affecte sérieusement le bon fonctionnement des opérations portuaires et freine sa compétitivité. On assiste à un flux important et non maitrisé de camions dans l’enceinte du port et un temps d’attente excessif des navires en rade. Aujourd’hui, les navires peuvent rester 15 à 30 jours en rade parce qu’ils ne peuvent pas rentrer dans le port», a-t-il déploré.



Selon lui, cela se traduit en une perte sèche pour l’économie nationale. Car, dit-il, un navire qui reste en rade un jour c’est entre 15 et 20 mille dollars de perte pour l’entreprise. « S’ils restent 10 jours c’est 200 mille dollars. Ce qui est énorme pour les entreprises qui payent très chers. Quelque part, c’est le port qui devient un goulot d’étranglement, une source d’inefficacité pour l’économie nationale. Donc, il nous faut travailler à juguler ce problème si on veut être un port élément moteur du Pse », laisse-t-il entendre. En outre, il a dénoncé l’état général de la voirie qui est jugé très dégradé et nécessite un vaste programme de remise à niveau tant en zone Nord qu’en zone Sud.



Déclinant sa feuille de route pour l’année 2018, le Dg du Pad a listé 5 priorités guidées par les contraintes majeures qui affectent le Pad et qui sont liées à la cogestion et aux difficultés financières qui plombent les investissements de structure dont le port a besoin pour améliorer sa productivité dans un environnement de féroce compétitivité.



«Le plan de travail sera articulé autour des 5 priorités. La première c’est : amélioration de la compétitivité du port à travers la cogestion et le fret retour ; la deuxième c’est assainissement et la réhabilitation des équilibres financiers en mettant l’accent sur le recouvrement ; la réduction des charges. La finalisation des négociations avec Dubai Port Word et le démarrage des travaux du port de Ndayanne c’est la troisième priorité. La quatrième constitue la modernisation du système d’information portuaire à travers le guichet unique et la cinquième, l’amélioration des conditions de travail du personnel et de tous les acteurs portuaires », a-t-il relevé.



ABOUBACAR SEDIKH BEYE, DG DU PAD SUR LES CONTRATS ANNULES : «En toute rigueur ces contrats seront renouvelés»



« Tout ce qui concourt à faire du port de Dakar un port compétitif sera fait. Toute charge qui opère qui est pour la compétitivité du port devrait être considérée. En toute rigueur ces contrats seront renouvelés ». Cette annonce est du directeur général du port autonome de Dakar. Aboubacar Sédikh Béye s’exprimait hier, jeudi 11 janvier lors d’une visite au port.

«Nous avons lu les directives du président de la République Macky Sall qui a décrété l’année 2018 comme une année sociale. Dans ce cadre pour tous les contrats qu’on voulait arrêter, nous avons décidé de les reconduire. Seulement, nous ne pourrons certainement pas les reconduire sur 12 mois mais chacun pourra avoir du travail. Les durées de contrats seront déterminées », a-t-il tenu à préciser.