Paulo Duarte prolonge à la tête des Etalons jusqu’en 2019

L’entraineur des Etalons du Burkina Faso, Paulo Duarte, a prolongé son contrat avec le Burkina Faso jusqu’au 31 juillet 2019 prochain, a annoncé vendredi, la Fédération burkinabè de football (FBF).



A sa prise de fonction le 1er janvier 2016, Duarte avait pour objectif entre autres, la qualification du Burkina Faso à la coupe du monde.



Il lui a manqué de peu de se qualifier pour Russie 2018 derrière le Sénégal. La FBF a, malgré tout, décidé de lui renouveler sa confiance.



Les Etalons se sont néanmoins qualifiés pour la CAN 2017 où ils ont terminé 3e avec la médaille de bronze derrière l’Egypte et le Cameroun (champion). Il a également entamé les éliminatoires de la CAN 2019 avec une victoire de 3 buts à 1 devant l’Angola.



Le technicien portugais avait déjà entrainé les Etalons de 2008 à 2012 puis une nouvelle fois de 2016 à 2018 avant de prolonger cette fois jusqu’en 2019.



