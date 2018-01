La rentrée solennelle des cours et tribunaux à la une

La rentrée solennelle des cours et tribunaux et le déplacement du Khalife général des tidianes à Touba, Serigne Mbaye Sy Mansour, pour présenter ses condoléances à la communauté mouride, sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus vendredi à l’APS.



Le chef de l’Etat a présidé jeudi la rentrée solennelle des cours et tribunaux axée sur le thème : ‘’Le contrôle juridictionnel de l’administration’’.



A ce propos, Le Soleil note que Macky Sall a ‘’tenu ses promesses’’ s’agissant de la modernisation de la justice. ‘’Je veux aller le plus loin possible dans la modernisation de la justice’’, déclare-t-il dans des propos rapportés par le journal.



Selon Le Soleil toujours, le président de la République ‘’a réitéré sa volonté de promouvoir une justice indépendante et impartiale au service exclusif du peuple sénégalais’’.



La publication note aussi que le chef de l’Etat dit ‘’être disponible et ouvert au dialogue sur toutes les questions. Y compris sur celles relatives à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature’’ (CSM).



Le CSM est un des points de friction entre l’exécutif et l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) qui ne veut pas que cette instance soit présidée par le chef de l’Etat.



Abordant cette question de l’indépendance de la justice, Libération se fait l’écho du ‘’serment de Macky Sall’’.



Le chef de l’Etat est ‘’prêt à débattre sans tabou de la question’’ du Conseil supérieur de la magistrature’’, relève le journal qui ajoute : ‘’Macky Sall ouvre ses portes aux magistrats pour discuter sur la présidence du CSM’’.



Vox Populi signale pour sa part que ‘’Macky Sall est prêt à lâcher du lest’’ à propos du CSM.



‘’Le chemin de l’indépendance’’, titre le quotidien Enquête qui souligne que Macky Sall ‘’trace la voie aux juges’’.



‘’Hier, lors de la rentrée solennelles des Cours et Tribunaux, le chef de l’Etat s’est adressé aux juges qui luttent pour l’indépendance de la justice. Ainsi, le président du Conseil supérieur de la magistrature prône une réflexion inclusive. Laquelle, précise Macky Sall, ne sera pas exclusivement l’affaire des magistrats’’, écrit Enquête.



Au sujet de la réforme du CSM, L’As parle du ‘’oui, mais….de Macky Sall’’. Sur le retrait du président de la République du CSM, ‘’Macky Sall plaide +sans tabou+’’, estime Sud Quotidien.



Le Quotidien aussi met en exergue la rentrée des cours et tribunaux marquée par des ‘’plaidoyers et plaidoiries’’. S’agissant de l’indépendance de la Justice, ‘’Macky Sall répond à l’UMS’’, en assurant qu’il est ‘’prêt à aller le plus loin possible’’, relève la publication.



Vox Populi évoque le déplacement du Khalife général des tidianes à Touba pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du Khalife général des mourides. ‘’Tivaouane et Touba consolident leur entente’’, titre le quotidien.



Sur le même sujet, Le Quotidien écrit dans un billet : ‘’Le déplacement du Khalife général des tidianes à Touba est un fait rare. Cet acte de Serigne Mbaye Sy Mansour, hier, pour présenter ses condoléances, est pédagogique et il convient de le saluer’’.



‘’C’est comme un message d’unité et de concorde entre les confréries. Un credo aussi que le défunt Khalife des mourides Serigne Sidy Moctar Mbacké a véhiculé tout le long de son magistère. La preuve, par la lune qui a été une pour le ramadan, la korité ou la tabaski. Avec (le nouveau Khalife des mourides) Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et Serigne Mbaye Sy Mansour, c’est rassurant’’, estime le journal.



Près d’une semaine après la tuerie dans la forêt de Boffa-Bayotte qui a fait 14 morts, L’Observateur propose un ‘’voyage sur les lieux du massacre’’. Sur ces lieux marqués par la cocaïne et les armes, ‘’c’est l’omerta ou la mort’’, selon le journal.



Le chef du village de Bourofaye, qui s’est confié à L’Obs, déclare : ‘’Quand j’ai vu les corps allongés, j’ai failli tomber dans les pommes’’.