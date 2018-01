94 ans de vie dont un peu moins de 8 ans comme Khalife général des Mourides. Serigne Sidy Mokhtar est parti sobre, comme il a toujours vécu. Le deuxième petit-fils à être à la tête de la confrérie a été un défenseur des pauvres et des paysans. Grand agriculteur, il s’est toujours gardé de se mêler à la politique et, a fait de son mieux pour unir les familles religieuses.



Né en 1924, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, petit-fils de Bamba, est le fils de Serigne Bara et de Sokhna Maty Lèye. 7e khalife général, il est venu au monde à Mbacké Kadior (département de Darou Mousty, région de Louga). Il a appris le Coran dès son jeune âge à Darou Marnane, chez Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké, son homonyme, par ailleurs fils de Mame Thierno Ibra Faty. Après cette initiation au Livre Saint, il est revenu à Touba vers les années 1936 au quartier Serigne Gnane Diop (un des Cheikh de Serigne Touba) pour continuer son apprentissage du Coran. Après le décès de son père cette même année, il a été envoyé à nouveau à Darou Marnane. Il y reste longtemps pour compléter son éducation.



Plus tard, il retourne à Touba pour travailler pour ses deux frères : Serigne Modou Bara et Serigne Abdou Aziz Bara. Ces derniers l’aideront d’ailleurs à fonder un foyer. Pendant longtemps, il est resté leur homme de confiance et de mission. Après la mort du deuxième Khalife de Serigne Bara, à savoir Serigne Abdou Aziz Bara, il a hérité de la direction de cette partie de la famille de Bamba. C’était au mois de mai 1990. L’homme n’a cessé de perpétuer l’œuvre de son père. C’est ainsi qu’il célébrait le magal de son géniteur le jour de la tabaski. Il en fut ainsi pendant longtemps, jusqu’au jour où Serigne Saliou Mbacké devenu khalife lui donna le ndigël (ordre) de changer de jour. Le raison était qu’il voulait y participer, ce qui nécessitait un changement de date. Il se tient désormais deux mois après le gamou, une date qui coïncide avec la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara. Depuis lors, cette date est prise pour la célébration du magal de Mbacké Kadior.



Mbacké Kadior et Keur Nganda sont les deux villages de retraite spirituelle de Serigne Sidy. Le premier se confond avec l’histoire du Mouridisme. En effet, Mbacké Kadior est le berceau de la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. C’est à Mbacké Kadior que se retirait Serigne Bara Mbacké pour apprendre le Saint Coran et s’adonner ses autres adorations divines. Il avait ainsi acquis une formation dans le domaine du mysticisme. Il avait aussi le culte du travail. Grand agriculture, il se livrait aussi à l’élevage.



A son accession au khalifat de Serigne Bara, le 22 mai 1990, Serigne Cheikh Maty Lèye s’est attelé à enrichir le legs laissé par son père et ses deux grands frères Ainsi, il concentre son énergie dans l’érection de ‘’daara’’ (écoles coraniques), mais aussi la construction de mosquées, de bibliothèques, etc. Pour marquer son affection à l’endroit de Serigne Bara, il lui a dédié la maison qu’il a érigée à Mbacké Kadior en guise de ‘’hadiya’’. C’est lui qui a aussi rénové le mausolée de l’illustre disparu qui repose au cimetière de la ville sainte de Touba.



Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké est réputé ouvert. Durant son magistère, il a impliqué toute la famille dans la gestion des affaires. Il y avait une sorte de gouvernement où chacun avait son ministère. Son attachement à l’héritage de Khadimou Rassoul n’est point à démontrer. Ainsi, au cours d’un Magal de Mbacké Kadior, il avait invité les étudiants à ‘’épouser la droiture et de ne se consacrer qu’à la quête du savoir et de la sagesse, d’éviter les comportements déviants et de reconnaître l’autorité de tutelle comme le recommande Khadimou Rassoul dans ses écrits, ‘’Kun Katiman et Tazaoudou Sikhar’’ ou le viatique des jeunes’’, relate le site mourides.com.



Le disparu a également été porte-parole de Serigne Bara dès son accession à la tête de la communauté mouride. Serigne Sidy Mokhtar est réputé pour sa générosité, il est aussi un fervent défenseur des pauvres et des enfants et des paysans. Le témoignage fait par le Président Macky Sall en est une parfaite illustration. ‘’A chaque fois qu’on se rencontrait, il me disait : il faut aider les paysans et les déshérités’’, souligne le chef de l’Etat. Sobre et effacé, il s’est toujours gardé de s’immiscer dans la politique. Sa préoccupation était plutôt de préserver la ville de Serigne Touba de cette mare boueuse qu’est la politique. C’est ainsi que plusieurs fois, la tenue d’activités politiques y a été interdite.



Dans son bilan figure aussi la mise en service du cimetière de Bakhya, le deuxième dans la ville sainte.



LES DIFFERENTS KHALIFES DE TOUBA



-Serigne Mouhamadou Moustapha (1927-1945)



-Serigne Fallou (1945-1968)



-Serigne Abdou Lahad (1968-1989)



-Serigne Abdou Khadre (1989-1990)



-Serigne Saliou (1990-2007)



-Serigne Mouhamadou Lamine Bara (2007-2010)



-Serigne Sidy Mokhtar (2010-2018)