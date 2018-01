© aDakar.com par SB

Assemblée générale élective de la FSF

Dakar, le 14 août 2017 - L`Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s`est déroulée dans une ambiance tendue. La rencontre qui a duré plus d`une quinzaine de tours d`horloge a été marquée par l`élection de Me Augustin Senghor pour un nouveau mandat. Photo: Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF)