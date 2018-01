A défaut de se rendre à Touba, certains Mourides restés à Dakar ont décidé de ne pas rester passifs, suite au rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. A Keur Serigne Bi, ils ont prévu d’organiser trois jours de récital de khassaïdes pour honorer la mémoire du défunt khalife.



La ville de Touba est prise d’assaut depuis l’annonce de la disparition du 7e khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Mais les disciples restés à Dakar vivent la triste nouvelle à leur manière. A Keur Serigne Bi, sis à Difoncé (déformation de crédit foncier), un endroit regroupant majoritairement des mourides s’activant dans le commerce de médicaments, le business est au ralenti. Dans la cour, les disciples, en grand boubou, assis en cercle, tiennent chacun un recueil de khassaides (poèmes de Serigne Touba). Ils récitent de toutes leurs forces les écrits du fondateur de la confrérie. ‘’Comme tous les Mourides, le rappel à Dieu de Serigne Sidy nous attriste. Mais, vu que Dieu Lui-même nous a recommandé dans ces situations de s’en remettre à Lui, donc, depuis ce matin, nous nous sommes mis au récital de khassaides. Et nous comptons le poursuivre jusqu’à vendredi’’, révèle Moustapha Khouma, maître de séance.



Pour ce fervent disciple, cette disparition est ‘’juste une leçon’’ pour les disciples, afin qu’ils puissent renouer avec les recommandations de Serigne Touba. ‘Nous rendons grâce à Dieu aussi. Chacun de nous est là pour une mission bien déterminée et Dieu a gratifié le Khalife au point qu’il ait pu accomplir la tienne’’, ajoute-t-il, le regard fixé sur son texte. Moustapha Khouma se rappelle encore les paroles du guide. ‘’Il nous a toujours demandé d’accomplir les cinq prières, dans les mosquées de préférence. Tous les vendredis, il se rendait à la grande mosquée, malgré son âge. Et dans toutes ses demeures, il y a une mosquée et c’est lui-même qui dirigeait les prières. C’est tout ce qu’il faisait sa vie durant, et c’est ce qu’il nous conseillait’’, dit-il.



Le nouveau khalife ‘’est une référence’’



Assis à côté de Moustapha, Thierno Diop, chargé du ramassage des hadiya (contribution financière des disciples), fait savoir que cela fait seulement 18 jours que leur dahira (association religieuse) s’est rendu à Touba pour verser la somme collectée. ‘’Nous faisons partie des derniers dahiras qui se sont rendus à Touba ces derniers jours. Et on remercie le Bon Dieu pour cette faveur. Parce qu’il pouvait faire en sorte qu’on ne le voie pas pendant ses derniers jours sur terre. Nous prions pour qu’Allah l’accueille au Paradis’’, raconte-t-il, avec une certaine fierté. Pour ce dernier, Serigne Sidy Mokhtar était un ‘’homme exemplaire’’ qui a toujours préconisé l’unité des musulmans du Sénégal. Et pour la confrérie, il a fait ‘’plus que ce que les gens espéraient’’. ‘’Depuis que la nouvelle est tombée, tous les disciples essaient de rallier Touba, mais nous ne pouvons pas tous y aller, à cause du travail. Mais d’ici vendredi, nous comptons tous y aller présenter nos condoléances’’, affirme-t-il.



Même s’ils sont physiquement à Dakar, les talibés ont tous l’esprit à Touba. Et ce rappel à Dieu, ces commerçants le considèrent comme une ‘’grande perte’’ pour la nation en général, la communauté mouride en particulier. ‘’Mais nous pouvons être rassurés. Car son successeur Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est une référence. Il s’est donné corps et âme pour la confrérie’’, rassure Abdourahmane Diakhaté.