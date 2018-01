Fief de Serigne Mountakha Mbacké: Tous les chemins mènent à Darou Minam

Le domicile du nouveau khalife général des mourides était hier le quartier général des talibés de la confrérie de Serigne Touba. Après leur recueillement au mausolée de Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, ils ont renouvelé l’acte d’allégeance devant Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.



Darou Minam, quartier situé à un (1) kilomètre à l’ouest de la grande mosquée de Touba, était l’attraction hier suite au rappel à Dieu du septième khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké. Cette cité religieuse fondée par Serigne Bassirou Mbacké (1895-1966) a été pris d’assaut tôt le matin par des milliers de fidèles mourides. Ces disciples, déboussolés par la disparition de leur guide suprême, avaient certes présenti son dieuwrigne (bras droit), Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour sa succession, mais restaient tout de même dubitatifs. C’est vers 09 heures qu’ils ont eu la confirmation de leur prédication. Ils ont été aiguillonés par le ballet des dignitaires mourides à Darou Minam et l’impressionnant dispositif sécuritaire (gendarmes et policiers) déployé devant le domicile du khalife de Porokhane et ses environs.



Les dignitaires mourides, composés majoritairement de petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, ont tous convergé vers le domicile de Serigne Bassirou Mbacké qu’ils ont désigné unanimement khalife de Serigne Touba en vertu du droit d’aînesse.



Les fidéles et marabouts ont donc reconnu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Mbacké guide suprême de la confrérie mouride, après l’inhumation de son prédécesseur, Serigne Sidy Moctar Mbacké à Gouye Mbinde. Et comme le veut la tradition du Mouridisme, tous les membres doivent faire acte d’allégeance devant le nouveau Khalife. Sa maison, située en face de la grande mosquée de Darou Minam, a fait le plein vers 09 heures du matin. On se bouscule de partout. Les deux grands bâtiments sont occupés. Des files indiennes se dessinent. Une petite porte est aménagée pour les dignitaires de la confrérie comme Serigne Sidy Abdou Lahat, Serigne Abdou Karim Mbacké Fallilou, le représentant du khalife général des Baye Fall, le guide des thiantacones, Cheikh Béthio Thioune, Serigne Cheikh Aliou Mbacké Darou Khoudoss, le représentant de la famile de Serigne Cheikh Issa Diène, le représentant de la famille de Serigne Thierno Diouf Lambaye…



Acte d’allégeance des dignitaires mourides



L’autre espace réservé aux milliers de fidèles est trop étroit pour les contenir. Devant les scènes de bousculades où il faut user des coudes pour accéder à la salle d’audiece, certains se désistent, d’autres se contentent d’égrener leurs chapelets ou de psalmodier des versets de Coran ou des khassaides. ‘’C’est impossible de voir le nouveau khalife. L’esssentiel, c’était de se recueillir au mausolée de Serigne Sidy Moctar. Je l’ai déjà fait. Pour l’acte d’allégeance, ce n’est pas grave. L’intention vaut l’acte. Je demeurerai disciple de Serigne Touba’’, déclare Amath Faye, venu de Kaolack. Pendant ce temps, Modou Samb se réjouit, après avoir effectué son ziar. Il dit : ‘’Je suis satisfait. Serigne Mountakha était mon marabout avant d’être khalife général. Donc j’ai confirmé mon engagement devant lui.’’



A 12 heures, la porte interne menant au salon de Serigne Mountakha est fermée. Les gendrames et les policiers ont contenu la foule à l’entrée pour permettre au président de la République d’effectuer son ziar. Le chef de l’Etat, accompagné d’une dizaine de ministres et des membres du Parlement, a eu un tête-à-tête de 45 minutes avec le nouveau khalife. Il a profité de l’occasion pour présenter les condoléances de toute la nation sénégalaise. Macky Sall a par ailleurs montré son optimisme quant à la continuité de l’œuvre de Serigne Sidy Moctar Mbacké par son successeur. A sa suite, des responsables politiques du pouvoir et de l’opposition comme le secrétaire général de And Jef (Pads), Mamadou Diop Decroix, le président du groupe parlementaire des Libéraux et démocrates, Madické Niang, le ministre des Transports terrestres, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye sont venus présenter leurs condoléances.



Les familles religieuses de Tivaouane et de Pire ont aussi envoyé des émissaires à Touba. Le Porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, Serigne Maodo Cissé, représentant du khalife de Pire, Serigne Mansour Cissé ont été eux aussi présents à Darou Minam. Le président de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), Iyane Thiam a aussi effectué le déplacement.



La cérémonie des prières dédiées au défunt khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, est prévu ce vendredi 12 janvier 2018. Mais en attendant l’évènement, la ville sainte de Touba continue de refuser du monde. Les fidèles se recueillent d’abord au mausolée du septième khalife de Serigne Touba à Gouye Mbinde, avant d’effectuer le traditionnel renouvellement de l’acte d’allégeance devant le nouveau khalife général de la confrérie Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.