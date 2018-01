Équipe nationale - Adama Diakhaby: “Si on m’appelle, je suis ouvert, on va discuter“

Adama Diakhaby serait disposé à jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, le joueur de l'As Monaco n'exclut pas cette éventualité. Le franco-sénégalais assure qu'il fera un choix le moment venu. Mais pour l'instant, il préfère se focaliser en club.



"J'ai des échos. Je suis juste international Espoirs français. Maintenant, pour la suite, je ne me focalise pas dessus pour le moment. Je sais que j'aurais un choix à faire. Mais, pour le moment, je pense que ce n'est pas d'actualité. Je préfère me concentrer sur mon club en attendant de voir ce qui arrivera", a dit Adama Diakhaby dans Record.



Le joueur qui estime ne pas attendre l'appel du sélectionneur national indique que le jour où ce dernier l'appellera, il en discutera avec ses proches pour prendre la meilleure décision.



"Non, j'attends rien de personne. Je joue, je m'entraîne tous les jours. Maintenant, si on m'appelle, je suis ouvert, on va discuter. Je ferais le pour et le contre. J'en discuterais avec mon entourage pour faire un bon choix", a dit Adama Diakhaby.



Le Sénégal va disputera la Coupe du monde 2018. Les Lions sont dans la Poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.

MC