Après le décès de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a adressé une correspondance à Serigne Mountakha Mbacké, le nouveau Khalife Général des mourides, pour présenter ses condoléances.



"Serigne Sidy Makhtar Mbacké, Khalife Général des mourides et mon maître, vient d’être rappelé à Dieu. Qu’Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le reçoive en son paradis. Serigne Sidy Makhtar Mbacké n’a fait que du bien pendant son passage sur terre. Bon et généreux, il venait en aide à tout le monde et distribuait les récoltes de ses vastes champs entre les talibés qui en étaient la main d’œuvre. Toutes les actions de sa vie d’ascète étaient des leçons pour nous", écrit l'ancien président de la République dans sa correspondance.



"Appliquant fidèlement les principes qui nous ont été légués par Khadimou Rassoul, la Prière, la Science et le Travail, il demeurait attaché à cette trilogie des piliers de la doctrine du mouridisme. Je perds un Khalife, un maître et un ami", ajoute Me Abdoulaye Wade.



À la famille du défunt, au Khalife Général Serigne Mountakha Mbacké, à tous les talibés mourides, et à tous les compatriotes, Me Abdoulaye Wade présente ses condoléances attristées et prie pour qu’Allah accueille Serigne Sidy Mokhtar Mbacké en son paradis.



Par ailleurs, Me Abdoulaye Wade dépêchera ce vendredi à Touba une forte délégation composée de membres du comité Directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds), pour présenter des condoléances. Le Coordonnateur Général, Oumar Sarr, dirigera la délégation. Il sera accompagné du Président du groupe parlementaire, Madické Niang, et d'autres responsables libéraux.