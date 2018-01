Massacre de Boffa Bayotte: Indigné, SBS rappelle que « ce n’est pas en tuant qu’on peut résoudre un problème ».

« Non à l’utilisation des armes, non !!!« , c’est le cri de cœur du Mouvement Solution Bay Spirituality. Suite au massacre survenu en Casamance dans la région du Sud, le Mouvement dirigé par le guide spirituel Cheikh Baba Diallo s’est érigé en bouclier pour dire « non au massacre d’êtres humains » mais aussi « non à la destruction de nos forêts par les coupeurs de bois« .



« La vie humaine est sacrée et l’ôter ne peut régler ce problème« , de l’avis du Président Cheikh Baba Diallo. Selon lui, « au contraire cela va créer à nouveau des tensions. Des tensions parce que les familles des victimes voudront chercher à se faire justice. Ce qui pourrait réveiller les tensions longtemps observées en Casamance. Plus de repos pour notre armée, peur permanente chez les populations…« , note SBS.



Et de poursuivre: « L’Etat qui est à la recherche d’une paix définitive serait obligé de changer ses plans. Ce qui ne profite à personne ni à notre émergence tant recherché« . A cet effet, Cheikh Baba Diallo est d’avis que « La Paix est l’aîné de tout développement« . « La Casamance constitue une immense richesse pour le Sénégal. Du coup, seul la paix peut nous permettre d’en profiter pour sortir de la pauvreté », confie-t-il à senego.



Aussi, concernant l’Environnement, la personne morale de SBS estime que « nous devons être les premiers à défendre cette nature, surtout avec le contexte actuel de changement climatique. La coupe de bois doit être bannie de nos forêts, les arbres constituent un facteur important dans la vie humaine. Chacun doit penser à protéger l’environnement. On doit même penser à des politiques de reboisement. »



Dans ce cadre, le Mouvement à même mis en place un projet dénommé Green World (le monde vert). Il s’agit là de planter 20000 arbres d’ici 2022. Il appelle tout un chacun à penser à « notre existence« . Le Mouvement « Solution Bay Spirituality » (SBS), par la voix de son Président, Cheikh Baba Diallo, tient aussi à présenter ses condoléances à toute la nation sénégalaise, aux familles des victimes et tient à rappeler que « sans Paix, il n’y a pas de développement possible