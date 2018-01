Hann Bel-Air: Mamadou Guissé offre plus d’une centaine de bourses à des étudiants de la commune…





Les étudiants de la commune de Hann Bail-Air se réjouissent du geste de Mamadou Guissé. A travers une note parvenue à senego, ces derniers ont montré leur satisfaction face à ce responsable Apr qui a octroyé « à plus d’une centaine d’étudiants, des bourses d’étude« .



« Dans le cadre de sa politique de développement et de soutien à la jeunesse confrontée à d’énormes problèmes dont le chômage reste le véritable souci, ce leader politique n’est pas à sa première action. Avec ses propres moyens, il vient au chevet de la population de sa commune. Mr Mamadou Guissé a mis à la disposition des étudiants de sa commune des bourses d’étude dans plusieurs domaines selon le choix du pensionnaire« , se félicitent ces étudiants.



En effet, « plus d’une centaine de bourses ont été octroyées aux étudiants de la commune pour leur permettre de bénéficier des formations professionnelles que l’Etat du Sénégal a mis à notre disposition…« , se réjouissent-ils tout en remerciant leur bienfaiteur.