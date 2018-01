Boffa: Le corps d’un disparu retrouvé, le bilan porté à 14 morts (famille)

Le corps de Daouda Manga, dont la disparition avait été signalée par sa famille, a été retrouvée dans un état de décomposition très avancée, dans la forêt de Boffa par l’Armée, a confié à l’APS son frère Adama Manga.



‘’Nous venons de retrouver le corps de notre grand-frère. C’est l’Armée qui nous a appelés. Il est en état de décomposition très avancée. Nous ne pouvons même pas l’emmener chez nous. Nous sommes obligés de l’enterrer sur place’’, a expliqué M. Manga, dont la famille vit dans le quartier de Grand-Yoff, à Ziguinchor.



Daouda Manga, âgé d’une cinquantaine d’années, était porté disparu suite à l’attaque survenue samedi dans la forêt classée de Boffa Bayotte, avait appris l’APS de sa famille et des autorités locales à Ziguinchor, lundi dernier.



Vigile de son état et père de quatre enfants dont deux jumelles, il a quitté son domicile samedi matin, le jour des évènements tragiques de Boffa, pour aller ramasser du bois mort dans la forêt, mais n’est jamais revenu, selon sa famille.



La confirmation de son décès par sa famille porte à 14 le bilan de l’attaque meurtrière de Boffa, perpétrée par des hommes armés non identifiés qui ont tué 13 bûcherons et ont blessé 6 six autres.



L’attaque est survenue au lendemain de la libération de deux combattants du Mouvement démocratique de la Casamance (MFDC) par l’armée sénégalaise.



Cette dernière ont depuis lancé une opération de ratissage pour retrouver les auteurs de ce crime.