Certification française pour un laboratoire de l’ITA

Le Comité français d’accréditation (COFRAC) a accordé la certification NF EN ISO/CEI 17025 au laboratoire de mycotoxines (toxines provenant de champignons microscopiques) de l'Institut de technologie alimentaire (ITA) du Sénégal, a annoncé jeudi à Dakar, son directeur général, Dr Mamadou Amadou Seck.



"L'accréditation permet, entre autres, l'instauration de la confiance avec sa clientèle et ses partenaires dans les prestations réalisées. Elle permet aux autorités, aux exportateurs et aux entreprises agroalimentaires en général, de s'offrir les compétences de notre laboratoire de mycotoxines pour le contrôle des aflatoxines dans les denrées alimentaires, les tâches étaient exécutées avec le haut niveau de fiabilité requis", a explicité Dr Seck.



S' exprimant au cours d'une rencontre avec la presse, le directeur de l’ITA a souligné que si l’on sait que le Sénégal est un grand exportateur d'arachide, l'accréditation de l'ITA constitue une voie d'accès facile aux marchés internationaux pour l'exportation des graines d'arachide par la délivrance de rapports d'analyses reconnus et acceptés par les services étatiques.

"Notre accréditation, a poursuivi Dr Seck, entre en droite ligne avec la politique de qualité nationale et sous régionale, à savoir disposer de laboratoire de contrôle de qualité de référence, c'est à dire des laboratoires accrédités. Cette reconnaissance internationale de notre savoir-faire nous permet également de mieux appuyer les autorités dans les prises de décisions concernant la gestion de la sécurité sanitaire des aliments en vue de la protection de la Santé des consommateurs".



Selon le COFRAC, la certification est la preuve de la compétence technique dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté. L'accréditation peut être suspendue, modifiée et retirée à tout moment. Chaque année, l'accréditation fait l'objet d'un audit de contrôle et au bout de quatre ans, il y a un audit de renouvellement.



"Le maintien de cette accréditation se fera, selon Dr Seck, par une surveillance annuelle portant sur l'ensemble des exigences managériales et techniques à satisfaire. Nous sommes en train de poursuivre cette démarche d'accréditation dans les autres laboratoires, notamment ceux de Microbiologie et de Chimie".



Le COFRAC est désigné, en France, comme unique instance nationale d’accréditation. Ses évaluations de candidats à l'accréditation sont menées sur la base des normes européennes et internationales en vigueur.



L’accréditation atteste de la conformité aux exigences de qualité et de la compétence technique du personnel.