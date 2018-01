Le décès du khalife général des Mourides toujours à la une

Les quotidiens reçus jeudi à l’APS revient largement sur la disparition du Khalife général des mourides et l’avènement d’un nouveau guide à la tête de cette grande communauté religieuse.



A la tête de la communauté mouride depuis le 30 juin 2010, Sérigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké est décédé mardi à l’âge de 92 ans, à Niary Ngayné, village situé non loin de la capitale du mouridisme, Touba, dans le centre du Sénégal.



Serigne Sidy Moctar Mbacké a été inhumé à Touba Gouye Mbinde. Il a été remplacé à la tête de la communauté mouride par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, 88 ans.



‘’Le Sénégal pleure Sérigne Cheikh Sidy Moctar’’, relève Sud Quotidien tandis que Walafdjri salue ‘’l’œuvre féconde d’Almoukhtar’’.



Selon Le Témoin, ‘’ce n’est pas seulement la ville de Touba qui porte le deuil. A Keur Serigne bi, à Sandaga, un peu partout à Dakar, les mines sont atterrées, contrites. Malgré tout, les fidèles entendent rallier Touba pour un dernier hommage au 7e Khalife général des mourides’’.



Le journal qui a recueilli les confidences du porte-parole particulier et premier collaborateur du marabout, Serigne Thioro Mbacké, évoque ‘’les derniers instants du Cheikh’’. Selon lui, ‘’Serigne Cheikh Sidy Moctar n’a jamais eu de diabète, il n’a jamais été cardiaque. Il n’a jamais été aussi terrassé par la tension. C’est Dieu qui a décidé qu’il devait partir, il est parti (…)’’.



Libération aussi revient sur ‘’les derniers instants de Serigne Sidy’’, relevant qu’il repose dans le mausolée qu’il avait lui-même choisi. La publication note que le président de la République qui s’est rendu à Touba pour présenter ses condoléances, a saisi l’occasion pour ‘’magnifier les qualités du 7e Khalife de Bamba’’.



La nouvelle de son rappel à Dieu "nous a tous atterrés", a indiqué Macky Sall en s’adressant à des journalistes à Touba, où il était venu présenter ses condoléances et celles de la Nation à la communauté mouride.



Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké "fut non seulement un guide religieux, un patriarche, mais aussi il fut un des doyens du pays", a souligné le chef de l’Etat, accompagnée du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, et du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.



Selon Le Soleil, Macky Sall a rendu hommage à ‘’un serviteur de l’islam’’.



Le quotidien national souligne aussi que le nouveau Khalife des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a pris l’engagement ‘’de servir la communauté mouride et de préserver le legs de Cheikh Ahmadou Bamba’’.



Celui que le journal considère comme ‘’le Khalife de la continuité’’ était ‘’présent dans la sphère décisionnelle de Touba depuis qu’il occupe le titre de Khalife de la concession paternelle de +Darou Minam+, fief de la famille de son père Serigne Bassirou Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba’’.



‘’L’orthodoxe à la barbe blanche’’ : c’est ainsi que Tribune décrit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui est devenu le 8e Khalife de Touba’’. Selon L’As, ‘’il est le gardien de l’orthodoxie et trait d’union de la communauté mouride’’.



Présentant le nouveau Khalife, Vox Populi affiche : ‘’Le très respectueux des +ndigël+’’ et souligne que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ‘’a eu la confiance de tous ses prédécesseurs depuis Serigne Saliou’’. C’est un homme ‘’discret et effacé’’, selon Vox Populi qui note qu’il y avait une ‘’vive émotion à Touba’’.



Enquête livre ‘’les secrets de Serigne Mountakha’’. ‘’Les témoignages lui attribuent des qualités humaines similaires à celles de son prédécesseur. Détaché des mondanités, doté d’un franc-parler exceptionnel, sa grande érudition n’a jamais empêché sa soumission face à ses aînés’’, souligne Enquête.



Le Quotidien souligne que Serigne Mountakha, nouveau guide de la communauté mouride est ‘’deux foi Khalife’’. ‘’Il est à la fois Khalife des mourides et de Darou Miname’’, le fief de son père.