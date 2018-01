Touba - Le président de la République, Macky Sall, a salué lundi l’œuvre et la mémoire du défunt khalif des mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké qui fut selon lui "un grand bâtisseur et un continuateur" de l’œuvre du Serigne Touba Khadimou Rassoul, fondateur de cette confrérie sénégalaise.



A la tête de la communauté mouride depuis le 30 juin 2010, Sérigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké est décédé mardi à l’âge de 92 ans, des suites d’une longue maladie, à Niary Ngayné, village situé non loin de la capitale du mouridisme, Touba, au centre du Sénégal.



La nouvelle de son rappel à Dieu "nous a tous atterrés", a indiqué Macky Sall en s’adressant à des journalistes à Touba, où il était venu présenter ses condoléances et celles de la nation à la communauté mouride.



Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké "fut non seulement un guide religieux, un patriarche, mais aussi il fut un des doyens du pays", a souligné le chef de l’Etat, accompagné notamment du où repose le saint homme, le chef de l’Etat, accompagnée du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, et du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.



Il a évoqué "la sagesse et la foi" que le défunt khalif "a toujours su inculquer à la communauté mouride et à la communauté religieuse de façon globale", à travers par exemple son "discours d’apaisement entre les confréries".



Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké militait de même pour "l’harmonisation" des dates de célébration des fêtes musulmanes et sur différentes autres initiatives similaires, a rappelé Macky Sall, saluant "le grand bâtisseur" et continuateur de l’œuvre de Serigne Touba que fut le défunt guide.



Le président de la République s’est rendu à Darou Minane, où il a rencontré le nouveau khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et lui a présenté les condoléances de la nation.



Macky Sall a réitéré son engagement à poursuivre ses efforts personnels et de l’Etat auprès de la communauté mouride.



"Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est un homme avec qui nous avons non seulement la certitude que l’œuvre sera préservée, entretenue, mais avec l’aide de Dieu, il pourra bâtir de grandes choses pour l’islam et le mouridisme", a-t-il déclaré.



