Décès de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké – Moustapha Diop : ``une énorme perte pour le Sénégal ``

Le ministre de l’industrie et de la petite et moyenne industrie, Moustapha Diop a présenté ses condoléances à la Oummah islamique suite au rappel à Dieu du Khalife général des Mourides Serigne Sidy Moctar Mbacké. Le maire de Louga a par ailleurs, annulé la mobilisation prévue pour la venue à Louga du Président de la République.



La disparition de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké constitue une énorme perte pour le Sénégal et pour toute la Oummah islamique. L’illustre disparu était un homme aux qualités multidimensionnelles, un travailleur, un rassembleur, un homme qui a toujours prêché l’unité des familles religieuses du pays. Serigne Sidy Moukhtar Mbacké avait consacré toute sa vie à servir le Créateur et à vivifier l’héritage de Cheikhoul Khadim.



Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la communauté mouride, à tout le Sénégal à toute la Oummah.



En raison de ce deuil qui frappe la nation tout entière, j’ai décidé d’annuler la mobilisation prévue pour la venue à Louga du Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour les besoins de la 54ème édition de la ziarra annuelle de la famille omarienne. Le chef de l’Etat sera accueilli dans la capitale du Ndiambour dans la plus grande sobriété.